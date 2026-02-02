eOstroleka.pl
Gdzie się podziały ławki? Czytelnik pyta o przystanki przy Bogusławskiego

zdjecie 6589
Na naszą redakcyjną skrzynkę „Interwencja Czytelnika”, otrzymaliśmy sygnał dotyczący brakującej infrastruktury miejskiej. Pasażerowie oczekujący na autobusy przy ulicy Bogusławskiego w Ostrołęce zauważyli, że z tamtejszych przystanków zniknęły ławki. Sprawdziliśmy, co jest powodem tych zmian i kiedy komfort oczekiwania na transport powróci do normy.

Problem zgłosił nam jeden z mieszkańców, który regularnie korzysta z komunikacji miejskiej w tej części miasta. Z jego relacji wynikało, że nagłe zniknięcie siedzisk stało się uciążliwe, szczególnie dla osób starszych oraz rodziców z dziećmi.

Chciałbym uzyskać informację na temat zdemontowanych ławek na przystankach MZK przy ulicy Bogusławskiego. Dlaczego zostały zdemontowane i jaki jest ewentualny termin ich ponownego montażu?

– pyta nasz czytelnik.

Brak jakiejkolwiek informacji na samym przystanku wywołał falę domysłów – od aktów wandalizmu, przez stałą likwidację punktów odpoczynku, aż po planowaną przebudowę zatok autobusowych. Skierowaliśmy pytania bezpośrednio do Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich zniecierpliwionych pasażerów. Jak wynika z odpowiedzi, którą przesłała nam rzecznik prasowa Urzędu Miasta, Katarzyna Ogniewska, zniknięcie ławek nie jest wynikiem złej woli czy trwałych zmian, a rutynowych działań dbających o estetykę miasta.

W oficjalnej odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji, rzecznik wyjaśnia:

Ławki pojechały do renowacji i czyszczenia. Są to czynności wykonywane przez MZK cyklicznie. Niebawem wrócą na swoje miejsce.

Choć dokładna data ponownego montażu nie została wskazana, zapewnienie o „niebawem” sugeruje, że odświeżone i czyste ławki powinny pojawić się przy ulicy Bogusławskiego w ciągu najbliższych dni.

Będziemy monitorować sytuację i sprawdzać, czy obietnica została dotrzymana, a pasażerowie mogą już w komfortowych warunkach czekać na swój autobus.

