Gmina Rzekuń dziewiąta w rankingu Perły Samorządu 2020

Gmina Rzekuń zajęła 9. miejsce w kategorii gminy wiejskie w rankingu Perły Samorządu 2020. Perły Samorządu to konkurs od lat tworzony przez Dziennik Gazetę Prawną. Przystępują do niego gminy, które chcą się sprawdzić, porównać z innymi i zaprezentować swoje dokonania. Warto podkreślić, że udział w nim – w odróżnieniu od wielu innych rankingów – jest bezpłatny, niezależny i audytowany, dlatego cieszy się dużą wiarygodnością.

~Ile? , 11:13 13-10-2020 , - Ile mieszkańcy zapalacili za lans tej perły celebryckiej?

Przecież wiadomo że ten dyplom opłacono.

Nie zakładam że złożyli się kinia ciotka i wujek bo to straszne skuzy. No chyba że tak to proszę o dokumenty w mediach.



Trzeba nie mieć koszty przyzwoitości żeby robić takie stopki.

Inwestycje malo jak nigdy a lans pełna para za pieniądze podatnika odpowiedz • oceń :

~Pytam , 11:34 13-10-2020 , - @~Ile? Co z tego mają mieszkańcy że wójt się w mediach lansuje? odpowiedz • oceń :

~No tak , 11:35 13-10-2020 , - @~Ile? Obciach, to ranking gmin wiejskich, faktycznie, więcej błota niż asfaltów. odpowiedz • oceń :

~Gość , 11:36 13-10-2020 , - @~Ile? A jak on dyskutuje na Facebooku z tymi, którzy mają zastrzeżenia do wójtowania, pomysłów, poucza, kasuje. Taką mamy demokrację. odpowiedz • oceń :

~Grześ , 11:38 13-10-2020 , - @~Gość Czytałem wymianę z niejakim Panem Piotrem, który bardzo merytorycznie odniósł się do umiejscowienia tężni przy kościele.

Odpisał mu żeby najpierw poczytał a potem zabierał głos.

A podobno Godzina był niekulturalny.

Kazał mu więcej odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 11:41 13-10-2020 , - @~Grześ Zamiast zajmować się tym czym zajmują się inni włodarze, to 24 h na dobę przed Internetem. Toteż w medialnych perłach samorządu powinna być pierwsza nie dziewiąta. Nikt nie ma czasu siedzieć i się lansować. W sąsiednich gminach ścieżki rowerowe, asfalty, a tu tylko w mediach szum.

Dobrze że na powiat można liczyć. odpowiedz • oceń :

~Gruby , 11:42 13-10-2020 , - @~Mieszkaniec Mnie się w głowie nie mieści żeby non stop polemiziwać z ludźmi na Facebooku i to jeszcze w ramach godzin Urzedu. Szok. odpowiedz • oceń :

~Kłamstwa , 11:45 13-10-2020 , - @~Gruby Jeżdżę do pracy do Troszyna i tam to dopiero gospodarz rządzi. Inwestycje za miliony idą pełną parą. Z dotacjami. U nas dostali na żłobek w grudniu, w styczniu musieli zwrócić, a w maju w tv chwalili się że żłobek z 2 milionową dotacja. odpowiedz • oceń :

~???? , 11:47 13-10-2020 , - @~Kłamstwa A co w sprawach sądowych? Coś wiadomo? Na jakim etapie te wszystkie śledzwta bo po coś tych ludzi z gminy przesłuc***ą przecież. Ktoś coś? odpowiedz • oceń :

~Hit , 11:48 13-10-2020 , - @~???? Tak to jest jak się za wcześnie wyskoczy z przechwałkami 😂😂😂 odpowiedz • oceń :

~Halo , 11:49 13-10-2020 , - @~Hit To może choć się radni kaszanki najedzą w Zielonym Zakątku i wódki napiją jak ze sobą przyniosą 😉 odpowiedz • oceń :

~Ot , 12:34 13-10-2020 , - @~Halo Nakarmii ich na pewno, jak chłopaków z klubu po kampanii. Im to dopiero podziękował. Taki " kumpel " to skarb. Hi hi. odpowiedz • oceń :

~Nonet , 12:43 13-10-2020 , - @~Gruby IP gminy YNET non stop ustalany 😆😆😆 a on myśli że jest anonimowy. Pewnie urzednicy piszą?. odpowiedz • oceń :

~Cha cha , 11:34 13-10-2020 , - Faktycznie jest się czym chwalić, przedostatnia 😄😄😄😄😄 odpowiedz • oceń :

~Barek , 11:43 13-10-2020 , - @~Cha cha A ludzi spędził do Tobolic, myślał że na podium, a tu dyplom na otarcie łez. I tyle medialnej roboty poszlo w piz.... odpowiedz • oceń :

~Ok , 12:41 13-10-2020 , - @~Barek Z podium to on spadł tuż po wyborach. Od dwóch lat próbuje wstać z kolan. odpowiedz • oceń :

~Hi , 11:45 13-10-2020 , - Istny cyrk. Kilka dni temu pisze ze gmina zajęła jedno z pierwszych miejscach, a tu taka lipa. Ciekawe jak świętowali wczoraj z tej okazji w Tobolicach. Miała być feta ,a wyszło jak zawsze.To jak z dotacją na Żłobek, miała być a nie było 😂 odpowiedz • oceń :

~rzekuniak , 11:54 13-10-2020 , - 9 miejce! To wstyd się chwalić, podium się liczy. Chyba tu o lans chodzi a nie o to które miejsce gmina zajęła.

A co z przeprosinami za komentarze?

W ostatnim czasie w Rzekuniu wszysko jest najlepsze, najpiękniejsze, same zachwyty. Zaczyna mi się to przyjadać. odpowiedz • oceń :

~Cyrk , 12:23 13-10-2020 , - O ile dobrze pamiętam to miało być jedno z pierwszych miejsc w jednej z dwóch kategorii. Ale tak to jest jak ktoś zamiast pracować zajmuje się plotkami i usłyszy to co by chciał usłyszeć. Pośmiewisko na cały powiat. Już się witał z gąską w ogródku, a tu z przed nosa sprzątnęli🤣 odpowiedz • oceń :

