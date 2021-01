Gmina Rzekuń inwestuje w energooszczędne oświetlenie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W gminie Rzekuń trwają intensywne prace związane z wymianą źródeł światła na energooszczędne. W tym celu zakupiono 470 szt. lamp LED. Nowoczesne lampy, dzięki naturalnie białej barwie światła i zdecydowanie wyższym wskaźniku oddawania barw, poprawią widoczność na drogach i chodnikach.





Zastosowane rozwiązania będą miały również bezpośredni wpływ na obniżenie wydatków związanych z kosztami oświetlenia ulic. Oczekujemy, że realizowane działania pozwolą nam na ponad 50-procentową oszczędność energii. Nowe źródła światła znacząco wpłyną także na ochronę środowiska. Z roku na rok w gminie Rzekuń przybywa inwestycji w oświetlenie uliczne. Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o odcinkach, które Państwa zdaniem wymagają takich działań. Staramy się słuchać Waszych głosów. Stąd też w minionym roku wykonano w tym względzie wiele inwestycji.

- informuje wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.- na ul. Spacerowej w Rzekuniu (2 lampy uliczne LED, ok. 160 m linii napowietrznej);- na drodze ozn. nr geod. 664 i 663 w Rzekuniu (4 lampy uliczne LED, ok. 250 m linii napowietrznej);- w Czarnowca na skrzyżowaniu z ul. Działkową (1 słup oświetleniowy z lampą uliczną LED zasilany panelami fotowoltaicznymi);- w Dzbeninie na ul. Spacerowej (5 lamp ulicznych LED, ok. 300 m linii napowietrznej);- w Dzbeninie na ul. Dobrej(2 lampy uliczne LED, ok. 170 m linii napowietrznej);- w Dzbeninie na ul. Nadrzecznej (3 słupy oświetleniowe z lampami ulicznymi LED, ok. 170 m linii kablowej);- w Dzbeninie na ul. Ułańskiej (1 lampa uliczna LED, ok. 220 m linii napowietrznej);- w Dzbeninie na ul. Tęczowej (1 lampa uliczna LED, ok. 80 m linii napowietrznej);- w Laskowcu na drodze ozn. nr geod. 170 (1 lampa uliczna LED, ok. 70 m linii napowietrznej);- w Nowej Wsi Wschodniej na drodze ozn. nr geod. 430/2 (1 lampa uliczna LED, ok. 120 m linii napowietrznej);- w Ławach na drodze ozn. nr geod. 637 (3 słupy oświetleniowe z lampami ulicznymi LED, ok. 300 m linii kablowej);- na skrzyżowaniu ul. Malinowej i drogi ozn. nr geod. 508 w Dzbeninie (1 słup oświetleniowy z lampą uliczną LED, 65 m linii kablowej);- na ul. Energetycznej w Laskowcu (7 słupów oświetleniowych z lampami ulicznymi LED, 324 m linii kablowej);- w Przytułach Nowych przy domu nr 20 (1 lampa uliczna LED, 133 m linii kablowej);- na ul. Dobrej w Rzekuniu (1 lampa uliczna LED);- na ul. Topolowej w Rzekuniu (2 lampy uliczne LED);- w Dzbeninie na ul. Akacjowej (1 lampa uliczna LED);- w Dzbeninie na ul. Wspólnej (1 lampa uliczna LED);- w Borawem na drodze ozn. nr geod. 1349 (1 lampa uliczna LED);- w Ołdakach na drodze ozn. nr geod. 322 (1 lampa uliczna LED);- w Laskowcu na ul. Jasnej (1 lampa uliczna LED);- w Nowej Wsi Wschodniej przy domu 32A (1 lampa uliczna LED);- w Ławach na skrzyżowaniu z ul. Polną (1 lampa uliczna LED);- w Tobolicach na ul. Jodłowej (1 lampa uliczna LED);Łączny koszt modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń to ok. 333 tys zł.Jest to drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego. W pierwszym zmodernizowaliśmy skrzynki przez ujednolicono system zarządzania oświetleniem na terenie całej gminy.