Gmina Rzekuń uhonorowana tytułem "Samorządowego Lidera Edukacji"

Gmina Rzekuń znalazła się w elitarnym gronie samorządów wyróżnionych w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Otrzymany certyfikat potwierdza, że lokalna polityka oświatowa jest prowadzona w sposób wzorcowy, innowacyjny i dostosowany do współczesnych wyzwań.

To ogromny sukces i potwierdzenie skuteczności działań podejmowanych przez władze gminy na rzecz rozwoju oświaty. Kapituła konkursu, który organizowany jest nieprzerwanie od 2011 roku, doceniła gminę Rzekuń za wdrażanie najwyższych standardów w zarządzaniu edukacją oraz za imponujące inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną.

– Nagroda stanowi potwierdzenie przestrzegania przez gminę najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną – komentuje wójt gminy Bartosz Podolak. – Corocznie wyróżniane są w nim gminy, powiaty i województwa, które przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej, wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą oraz budują fundamenty gospodarki wiedzy na poziomie „małych ojczyzn” – dodaje wójt.

Inwestycje, które procentują

Jednym z kluczowych elementów, które zadecydowały o przyznaniu wyróżnienia, były wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę oświatową. W ostatnich latach gmina Rzekuń zrealizowała projekty o wartości blisko 30 milionów złotych. W ramach tych działań:

Wybudowano trzy nowoczesne żłobki, odpowiadając na potrzeby najmłodszych mieszkańców i ich rodziców.

Kompleksowo zmodernizowano i rozbudowano część szkoły w Dzbeninie, tworząc komfortowe warunki do nauki.

Rozpoczęto rozbudowę szkoły podstawowej w Drwęczy, co pozwoli na dalsze podnoszenie jakości kształcenia.

Jak podkreślają władze gminy, to właśnie dbałość o uczniów, nowoczesny sprzęt oraz nowo powstałe pracownie edukacyjne przyczyniły się do tak wysokiej oceny w konkursie. Tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji" jest nie tylko powodem do dumy, ale także motywacją do dalszej pracy na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rzekuń.

Źródło: eOstrołęka.pl/Urząd Gminy w Rzekuniu