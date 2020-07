"GPC" o zabójstwie Przemyka, szefie RUSW w Ostrołęce i... "prawej ręce Trzaskowskiego"

REKLAMA

Aldona Machnowska-Góra to córka Konstantego Machnowskiego, komendanta komisariatu przy ul. Jezuickiej, w którym śmiertelnie pobito Grzegorza Przemyka (...) Ojciec Machnowskiej – jak wynika z materiałów IPN – po śmiertelnym pobiciu Grzegorza Przemyka awansował do stopnia majora, a następnie, w końcu lat 80., na własną prośbę został skierowany do rodzinnej Ostrołęki na stanowisko komendanta Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych

"Gazeta Polska Codziennie" skupiła się jednak na postaci Konstantego Machnowskiego. Powraca również do śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka przez milicjantów, do którego doszło w 1983 roku w Warszawie.

~Co za gość , 13:04 06-07-2020 , 55% Trzaskowski to nic innego jak stary układ komunistyczny podany w "nowym" opakowaniu. Całe PO i lewica to dalsze przemycanie spadkobierców komunistycznego ustroju. Dlatego tak ujadają na PIS, bo prawica odsunęła ich od michy i zaczęła dbać o interesy polskie, a nie jak do 2015 roku było, że liczą się interesy niemiecko - rosyjskie, a Polska ma być wasalem i dokona. Odkąd rządzi PiS żyje się lepiej i uczciwej oraz sprawiedliwiej. odpowiedz • oceń :

~Jan , 13:26 06-07-2020 , 46% @~Co za gość Komuna to PiS. Rozdają ochłapy ciemnemu ludowi, a sami kradną na potęgę. Popatrz na majątek Szumowskich, Morawieckich. Lokalna ostrołęcka wierchuszka też biedna nie jest. . Przy okazji robią wam wodę z mózgu. Co mają winy ojca do córki. Chcecie jak komuniści za winę jednego członka rodziny wszystkich do gułagu zesłać! odpowiedz • oceń :

~Tylko PIS da , 13:29 06-07-2020 , 45% @~Co za gość Pajacu z PIS komuna się skończyła w Polsce jak Trzaskowski miał 7 lat. odpowiedz • oceń :

~Gość , 14:31 06-07-2020 , 55% @~Tylko PIS da Sam jesteś pajacem jak już, a to że komuna skończyła się nie znaczy, że jej beneficjenci nie przeszli suchą nogą w nowy system zdobywając spółki państwowe za grosze, zasiadając na wysokich stanowiskach państwowych, w sądach, prokuraturach. Do tego WSI i pracownicy WSI nie zostali zlustrowaniu jak większość komunistycznej bezpieki i innych służb. A Kulczyk, Michnik, Lis, Kraśko, Olewnik, Wałęsa, Walz, Kiszczak, Jaruzelski, itp. itd. mają, albo mieli się dobrze?! Bo takie PO ich chroniło, widać to po tym, że Wałęsa, czy Komorowski byli na pogrzebie oddając hołd Jaruzelskiemu- zbrodniarzowi komunistycznemu odpowiedz • oceń :

~Co za gośc , 14:33 06-07-2020 , 52% @~Jan Dla ciebie komuna to rozdawnictwo? chyba, ze miałeś układy i dostawałeś co chciałeś sprzzedajc sąsiadów, kolegów z pracy i znajomych. PiSowi daleko do komuny odpowiedz • oceń :

~Gość , 14:34 06-07-2020 , 58% @~Tylko PIS da Trzaskowksi miał 7 lat a jego rodzice ile? Spadkobiercy komuny odpowiedz • oceń :

~Jan , 15:30 06-07-2020 , 60% @~Co za gośc Komuna dawała tym co na moją rodzinę donosili. Nie mam jednak mieć powodu czepiać się dzieci czy wnuków konfidentów. PiS teraz daje zwykłym ludziom bez ładu i składu, aby na nich głosowali. Sam buduje imperium finansowe. Biedak cieszy się z 500+, a dzieci aparatczyków stać na prywatne szkoły, wypasione wakacje, luksusowe wille nie dzięki pracy, a przywilejom odpowiedz • oceń :

~antybolszewik , 16:18 06-07-2020 , 47% @~Co za gość Komuniści dziś są w PIS.Metody i język rodem z PRL lat 44-55. odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 16:21 06-07-2020 , 45% @~Jan a co winny komendant za pracę milicjantów jak dzis policjantów. Są liczne przykłady , ze to nie ma nic wspólnego. Natomiast metody PIS są rodem z lat powojennych. odpowiedz • oceń :

~antykomuch , 16:22 06-07-2020 , 50% @~Gość Kryże , Piotrowicz, Pawłowicz czarne komuchy głabie. zmienili tylko barwę. odpowiedz • oceń :

~patriota , 16:27 06-07-2020 , 42% @~Co za gośc rozdawnictwo to szmalcownictwo. hitler robił tak samo z polakami odpowiedz • oceń :

~Antykomuch , 16:58 06-07-2020 , 46% @~Gość PiS obolszewikom i ich złodzieje również się rozliczy odpowiedz • oceń :

~Bolek , 17:43 06-07-2020 , 88% @~Jan Zagłosuj na trzaskowskiego masz wybór tylko ciekawe czy nie zmieni zdania jak kilka lat temu Po odpowiedz • oceń :

~Monika , 13:34 06-07-2020 , 57% Wszyscy przy władzy dobrze kręcą dlatego tak walczą o te posady , bo wiedzą ,że są bezkarni . Dziś My jutro Wy . Takie sobie stanowią prawa aby nic złego im się nie stało .PiS był cwańszy bo podzielił się trochę z ludem i teraz podejmuje działania nawet takie do których nie ma uprawnień . Dlatego należy wymieniać w miarę często to towarzycho aby popsuć im szyki . Widzicie na przykładzie już Ostrołęki jak NIK wykrył jak to było z mieszkaniami miejskimi ......I co im zrobicie ?????????? odpowiedz • oceń :

~Gość , 14:36 06-07-2020 , 65% @~Monika Właśnie wymieniliśmy was PO-PSL i teraz żyje się lepiej jak złodziei nie ma przy korycie, kwicz dalej odpowiedz • oceń :

~gosc , 16:07 06-07-2020 , 23% @~Gość można przypomnieć chociażby niejaką Beatę Kępę, której to ojciec był funkcjonariuszem PZPR albo u nas niedawno był taki grubas - nacjonan, pisujący nawet posty to syn milicjanta odpowiedz • oceń :

~antyszmalcownik , 16:24 06-07-2020 , 47% @~Gość komuchy i złodzieje to PIS. Sam mafioso jarosław z Brudzinskim o tym krzyczeli. Kupują ludzi jak szmalcownikó w za ich pieniądze odpowiedz • oceń :

~Monika , 17:01 06-07-2020 , 34% @~Gość Ja nie jestem za Po ani z PO .Człowieku jak ktoś nie jest za PiS to zaraz za Po wg ciebie .Chory z nienawiści z obłędem w oczach . odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 14:38 06-07-2020 , 55% Jak napiszą coś o rodzicach czy rodzeństwie kogoś z PiS to jest od razu krzyk jak dzieci czy rodzeństwo ma odpowiadać za to co zrobiła ich rodzina, ale już w drugą stronę jest OK. odpowiedz • oceń :

~PIS to mafia , 16:26 06-07-2020 , 46% @~Qwerty I to taka prawda. Czarny bolszewizm działa jak Mafia. Rządzi jeden, a reszta zbiera profity i tanczą jak kundle w cyrku odpowiedz • oceń :

~Bez hejtu , 16:55 06-07-2020 , 31% GPC to gazeta PiS .mamy przykład do jakich metod posuwają się PiS obolszewiki odpowiedz • oceń :

~Oka , 17:36 06-07-2020 , 31% Ciemny lud kupi wszystko. Już nie mogę jechać po panie Tusku, to znaleźli kolejna ofiarę. Teraz wszystkiemu będzie winny Trzaskowski. Przypominam, że prawa ręką dudy jest PIOTROWICZ. odpowiedz • oceń :

~B , 18:11 06-07-2020 , 60% Skopiowalem zanim usunal z eostroleki. Jeszcze sponsory sie wycofaja. odpowiedz • oceń :

~Polak , 18:12 06-07-2020 , 60% TO szok, należy przedstawić szerszej opinii publicznej tą szokującą informację odpowiedz • oceń :

~gg , 19:12 06-07-2020 , 86% Od zawsze było wiadomo że PO to przechowalnia i ,, dom spokojnej starości " postkomuny odpowiedz • oceń :

~Janek , 14:14 07-07-2020 , - A co to ma do rzeczy może trzeba sięgnąć do epoki kamienia łupanego odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.