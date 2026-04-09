„Gramy dla Antka”. Wielkie święto pomagania w Ostrołęce! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce zorganizowała kolejną edycję swojej flagowej akcji charytatywnej. Pod hasłem „Gramy dla Antka” odbyło się wielkie święto pomagania.

Była to już ósma edycja niezwykle ważnego i wzruszającego wydarzenia organizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Organizacja takiego koncertu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Katarzyny Cwalińskiej-Czuby, a także dużego grona ludzi dobrej woli. Przecięli oni zieloną wstęgę, rozpoczynając koncert dla 12-letniego ucznia SP 10, który potrzebuje kosztownej i intensywnej rehabilitacji.

- Szkoła to nie tylko budynek, instytucja, ale przede wszystkim społeczność. Społeczność SP 10 jest wyjątkowo wrażliwa i zawsze wspiera każdego ucznia, który znalazł się w potrzebie (...) SP 10 zawsze była otwarta na pomoc, potrafiła się zorganizować w ciężkich, trudnych chwilach. Uczniowie tej szkoły pokazali, że ta dobroć drzemie w nas - mówił prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Przewodniczący rady miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki publicznie docenił charytatywną działalność wspomnianej już Katarzyny Cwalińskiej-Czuby.

- Nie byłoby tych koncertów, gdyby nie duże zaangażowanie Kasi. Kasiu, ja powiem ci, że jestem bardzo dumny, że mogę z tobą pracować, że niesiesz wielką pomoc nie tylko młodym pokoleniom - mówił. - Pamiętam taki moment, jak pomogłaś jednemu z rodziców, panu Tomkowi.

Pan Tomek powiedział, że Kasia Czuba to taki ostrołęcki Owsiak. Kasiu, nie poprzestawaj na tej pomocy, pomagaj. Dla mnie jesteś naprawdę wielka!

Niezwykle poruszający moment nastąpił też wtedy, gdy ze sceny w kierunku głównego bohatera wydarzenia - Antka - zeszła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska (oczywiście, jak to ma w zwyczaju, w stroju kurpiowskim). Przekazała ona drobny upominek Antkowi, a cała sala nagrodziła chłopca i jego rodziców brawami.

Później przyszedł już czas na wspaniałych artystów. W programie wydarzenia znaleźli się Julia Kołodziejak, Amelia Modrzewska, Marianna Kłos, klasy taneczne z Ostrołęki pod kierownictwem Jarosława Śliwowskiego czy Studio Piosenki Metro pod kierownictwem Agnieszki Majewskiej. Atmosfera była fantastyczna, a młodzi ludzie pokazali, że pomaganie mają we krwi.