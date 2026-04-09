eOstroleka.pl
Ostrołęka,

„Gramy dla Antka”. Wielkie święto pomagania w Ostrołęce! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
REKLAMA
Posłuchaj

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce zorganizowała kolejną edycję swojej flagowej akcji charytatywnej. Pod hasłem „Gramy dla Antka” odbyło się wielkie święto pomagania.

Była to już ósma edycja niezwykle ważnego i wzruszającego wydarzenia organizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Organizacja takiego koncertu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Katarzyny Cwalińskiej-Czuby, a także dużego grona ludzi dobrej woli. Przecięli oni zieloną wstęgę, rozpoczynając koncert dla 12-letniego ucznia SP 10, który potrzebuje kosztownej i intensywnej rehabilitacji.

- Szkoła to nie tylko budynek, instytucja, ale przede wszystkim społeczność. Społeczność SP 10 jest wyjątkowo wrażliwa i zawsze wspiera każdego ucznia, który znalazł się w potrzebie (...) SP 10 zawsze była otwarta na pomoc, potrafiła się zorganizować w ciężkich, trudnych chwilach. Uczniowie tej szkoły pokazali, że ta dobroć drzemie w nas - mówił prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Przewodniczący rady miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki publicznie docenił charytatywną działalność wspomnianej już Katarzyny Cwalińskiej-Czuby.

- Nie byłoby tych koncertów, gdyby nie duże zaangażowanie Kasi. Kasiu, ja powiem ci, że jestem bardzo dumny, że mogę z tobą pracować, że niesiesz wielką pomoc nie tylko młodym pokoleniom - mówił. - Pamiętam taki moment, jak pomogłaś jednemu z rodziców, panu Tomkowi.

Pan Tomek powiedział, że Kasia Czuba to taki ostrołęcki Owsiak. Kasiu, nie poprzestawaj na tej pomocy, pomagaj. Dla mnie jesteś naprawdę wielka!

Niezwykle poruszający moment nastąpił też wtedy, gdy ze sceny w kierunku głównego bohatera wydarzenia - Antka - zeszła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska (oczywiście, jak to ma w zwyczaju, w stroju kurpiowskim). Przekazała ona drobny upominek Antkowi, a cała sala nagrodziła chłopca i jego rodziców brawami.

Później przyszedł już czas na wspaniałych artystów. W programie wydarzenia znaleźli się Julia Kołodziejak, Amelia Modrzewska, Marianna Kłos, klasy taneczne z Ostrołęki pod kierownictwem Jarosława Śliwowskiego czy Studio Piosenki Metro pod kierownictwem Agnieszki Majewskiej. Atmosfera była fantastyczna, a młodzi ludzie pokazali, że pomaganie mają we krwi. 

Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Materiał filmowy 3 :
Materiał filmowy 4 :
Materiał filmowy 5 :
Materiał filmowy 6 :
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~xxx, 15:11 09-04-2026,   50%
Kasiu Wielkie Brawa dla Ciebie -jesteś WIELKA :)
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~PAN, 15:14 09-04-2026,   100%
Pani Kasia to Człowiek o Wielki Sercu zawsze pomocna każdemu:) Gratulacje za przygotowanie tak pięknego koncertu:) Ukłony i wyrazy uznania za organizację :)
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×