eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Groźne uszkodzenie dachu przy ul. Parkowej. Interweniowali strażacy i straż miejska [ZDJĘCIA]

fot. OSP Ostrołęka
Posłuchaj

We wtorek rano, około godziny 07:30, ostrołęckie służby zostały wezwane na ulicę Parkową. Doszło tam do uszkodzenia dachu jednego z budynków – prawdopodobną przyczyną były silne podmuchy wiatru.

Na miejsce przyjechały zastępy zawodowej straży pożarnej (JRG PSP Ostrołęka) oraz ochotnicy z OSP Ostrołęka. Strażacy wykorzystali drabinę mechaniczną, aby bezpiecznie dostać się do dachu i usunąć luźne elementy konstrukcji, które mogły spaść na dół. W zabezpieczeniu terenu działań pomagali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Dzięki sprawnej akcji zagrożenie dla osób postronnych i zaparkowanych w pobliżu aut zostało szybko wyeliminowane.

 

 

Więcej o: uszkodzenie dachu, silne podmuchy wiatru, straż pożarna Ostrołęka, drabina mechaniczna, Straż Miejska
Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×