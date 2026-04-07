Groźne uszkodzenie dachu przy ul. Parkowej. Interweniowali strażacy i straż miejska [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

We wtorek rano, około godziny 07:30, ostrołęckie służby zostały wezwane na ulicę Parkową. Doszło tam do uszkodzenia dachu jednego z budynków – prawdopodobną przyczyną były silne podmuchy wiatru.

Na miejsce przyjechały zastępy zawodowej straży pożarnej (JRG PSP Ostrołęka) oraz ochotnicy z OSP Ostrołęka. Strażacy wykorzystali drabinę mechaniczną, aby bezpiecznie dostać się do dachu i usunąć luźne elementy konstrukcji, które mogły spaść na dół. W zabezpieczeniu terenu działań pomagali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Dzięki sprawnej akcji zagrożenie dla osób postronnych i zaparkowanych w pobliżu aut zostało szybko wyeliminowane.