Grudniowa uczta w DKF REJS: Kubrick, Bruce Lee i Gremliny na wielkim ekranie!

Grudzień 2025 w Dyskusyjnym Klubie Filmowym REJS zapowiada się jako jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń kinowych roku. Organizatorzy przygotowali repertuar, który jest spełnieniem marzeń każdego kinomana – to rzadka okazja, by zobaczyć absolutne klasyki światowego kina tam, gdzie ich miejsce: na dużym ekranie.

Koniec roku to czas podsumowań, ale w DKF REJS to przede wszystkim czas na wielkie emocje. Grudniowy program to mieszanka kultowego horroru, kina akcji najwyższej próby oraz nostalgicznej podróży do lat 80. Dlaczego warto oderwać się od przedświątecznej gorączki i zasiąść w kinowym fotelu? Ponieważ takich tytułów w kinowej dystrybucji praktycznie się już nie spotyka.

Mistrzowie Kina: Kubrick i Nicholson

W przedświątecznym tygodniu czeka nas spotkanie z arcydziełem grozy. Stanley Kubrick, Stephen King i Jack Nicholson – to trio, które w 1980 roku na zawsze zmieniło oblicze horroru. "Lśnienie" to film, który zna każdy, ale ilu z nas miało szansę poczuć klaustrofobiczną atmosferę hotelu Overlook w sali kinowej? To seans obowiązkowy dla fanów dreszczowców i perfekcyjnej reżyserii.

22 XII 18:00 "Lśnienie"

Sylwestrowa rozgrzewka: Bruce Lee i małe potwory

Końcówka roku, 29 grudnia, to prawdziwa kumulacja hitów. Na ekranie pojawią się "Gremliny rozrabiają" – film idealnie wpisujący się w (anty)świąteczny klimat. To doskonała propozycja dla tych, którzy szukają oddechu od cukierkowych komedii romantycznych. Tego samego wieczoru atmosferę podgrzeje legenda sztuk walki. "Wejście smoka" z Bruce'em Lee to ikona kina akcji, która mimo upływu lat nie traci na dynamice. Zobaczenie mistrzowskiej choreografii walk na dużym ekranie to przeżycie zupełnie inne niż seans przed telewizorem.

29 XII 18:00 "Gremliny rozrabiają"

9 XII 18:00 "Wejście smoka"

Japoński Mistrz: Przegląd Kurosawy

Grudzień w DKF REJS to także kontynuacja ambitnego przeglądu twórczości Akiry Kurosawy. To gratka dla miłośników kina artystycznego i szansa na zgłębienie twórczości jednego z najważniejszych reżyserów w historii kinematografii. Jego filmy to lekcja wizualnego piękna i głębokiego humanizmu.

Dlaczego warto?

Filmy takie jak "Wejście smoka" czy "Lśnienie" zyskały status kultowych nie bez powodu. Jednak oglądane na laptopie czy w telewizji tracą znaczną część swojej magii. DKF REJS daje unikalną szansę na:

Odbiór filmu w jakości kinowej, z potężnym dźwiękiem i obrazem.

Wspólne przeżywanie emocji, co jest istotą Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Ucieczkę od komercyjnej papki na rzecz tytułów, które ukształtowały popkulturę.

Działalność klubu i tak ambitny repertuar nie byłyby możliwe bez wsparcia instytucjonalnego. Działalność DKF REJS jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nie przegap tej okazji. Grudzień w DKF REJS to podróż przez najlepsze momenty historii kina. Do zobaczenia na seansach!