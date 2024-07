Idan na emeryturze! Wyjątkowe pożegnanie policyjnego psa [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Podczas Święta Policji w Ostrołęce odbyło się uroczyste pożegnanie psa służbowego Idana. Czworonożny funkcjonariusz przeszedł na emeryturę po 10 latach owocnej służby. Na szyi 11-letniego psa zawisł całkowicie zasłużony medal!

Idan to owczarek niemiecki urodzony 18 kwietnia 2013 roku. Do policji wstąpił 18 listopada 2014 roku, ukończył specjalny kurs. A w tym roku, po dziesięciu latach służby, przeszedł na emeryturę i zrobił to uroczyście - podczas Święta Policji.

Idanowi i jemu przewodnikowi podziękował komendant wojewódzki policji gen. Waldemar Wołowiec. Pies na szczęśliwą emeryturę dostał zabawki, witaminy i duży zapas karmy.

- Praca z moim psem była bardzo fajna, bardzo owocna. To jest bardzo fajny pies! Jedno z największych osiągnięć to odnalezienie i doprowadzenie do zatrzymania sprawców kradzieży z włamaniem i odzyskania skradzionych przedmiotów. Pies wielokrotnie wskazywał ścieżkę, którą przemieszczali się sprawcy. Pomagał również w opanowaniu agresywnych kibiców na stadionie. Myślę, że u mnie będzie do samej śmierci. Zaopiekowany, zadbany... Będzie moim przyjacielem do samego końca - mówił opiekun Idana Paweł Krysiński.

Jedno z największych osiągnięć, o których mówił przewodnik Idana, to oczywiście sytuacja z 2022 roku z powiatu makowskiego. Pan Paweł wraz z Idanem zostali wezwani na miejsce kradzieży z włamaniem. Sprawcy ukradli sprzęt elekrtoniczny i oddalili się. A Idan, jako wybitny specjalista, doprowadził policjantów kilka kilometrów... wprost pod dom włamywaczy. Taki był już Idan w policji - a teraz: niech mu się wiedzie na zasłużonej, psiej emeryturze!