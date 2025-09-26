II Festiwal Biegowy i Nordic Walking w Olszewie-Borkach!

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu, niezależnie od wieku i kondycji, mają doskonałą okazję, by wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędze się w Olszewo-Borkach.
Już w niedzielę 28 września 2025 roku odbędzie się II Festiwal Biegowy i Nordic Walking, o Puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki.
Organizatorzy przygotowali dwa główne punkty programu, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie:
- Godzina 14:00 Start biegu głównego oraz marszu nordic walking na dystansie 5 km.
- Godzina 15:00 Start biegów dziecięcych i młodzieżowych.
Biuro zawodów będzie czynne od godziny 12:00 przy ul. Dojazdowej 14A w Olszewie-Borkach, gdzie uczestnicy będą mogli odebrać pakiety startowe.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do udziału!
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.superczas.pl/olszewoborki2025
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.