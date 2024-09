II Powiatowy Turniej Samorządowców w Piłce Nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

O Puchar Starosty Ostrołęckiego rywalizowali zawodnicy i zawodniczki, którzy w niedzielę 22 września w Lelisie wzięli udział w II Powiatowym Turnieju Samorządowców w Piłce Nożnej.



Do turnieju, który odbył się na stadionie w Lelisie, zgłosiły się trzy ekipy: Kadzidło, Lelis, Czerwin i Baranowo. W składach nie brakowało i odważnych pań. Pojawił się też i na murawie jeden wójt - mowa o włodarzu gminy Czerwin Grzegorzu Długokęckim.



Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Mecz trwał łącznie 14 minut. Dwie najlepsze ekipy awansują do finału, a ta, która go wygra, będzie gospodarzem rozgrywek w przyszłym roku.



Zanim jednak rozpoczęło się pierwsze spotkanie, wszystkich przywitali wójt gminy Lelis Stefan Prusik, wójt gminy Baranowo Marcin Wołosz oraz wcześniej wspomniany Grzegorz Długokęcki.



Później dołączyła do nich i wójt gminy Kadzidło Anna Śniadach, a na marginesie warto dodać, że swoim kibicował także były włodarz Baranowa - Henryk Toryfter.



Mecze były zacięte i każda z piłkarek, każdy z piłkarzy dał z siebie wszystko. Jak to też bywa przy tego typu zawodach, było też sporo żartów i zabawy. Szkoda tylko, że tak niewiele gmin wystawiło do turnieju swoje samorządowe drużyny.