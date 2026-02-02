III Bal Przebierańca w Janochach: Pokoleniowa integracja w rytmie zabawy [ZDJĘCIA]

W sobotę, 31 stycznia, miejscowość Janochy zamieniła się w barwną krainę pełną bajkowych postaci. Wszystko za sprawą trzeciej edycji Balu Przebierańca z Babcią i Dziadkiem, który pokazał, że wspólna zabawa nie zna barier wieku.
Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców, którzy w kreatywnych kostiumach wzmacniali więzi międzypokoleniowe. Atmosfera spotkania była wyjątkowa, co podkreślali sami inicjatorzy balu.
Takie spotkania budują MOC naszej społeczności, jesteśmy bardziej Rodziną Janochowską, cieszymy się z Waszej obecności.
– komentują organizatorzy wydarzenia.
To właśnie to poczucie wspólnoty stało się fundamentem imprezy, która na stałe już wpisała się w kalendarz lokalnych uroczystości w Gminie Troszyn. Sukces tegorocznego balu to efekt współpracy wielu podmiotów. Za organizację odpowiadała grupa aktywnych mieszkańców Janoch oraz prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Janochach.