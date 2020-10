Ile zarabia prezes? Czy była redukcja etatów? Poseł pyta o sytuację spółki z Ostrołęki

REKLAMA

Poseł Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej złożył interpelację do ministra aktywów państwowych w sprawie... Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka SA. Chciał m.in. wiedzieć ile zarabia prezes i członkowie zarządu, jak również czy odbyła się redukcja etatów. Otrzymał już odpowiedź wicepremiera Jacka Sasina.

15 pytań od posła

W 2017 roku na skutek decyzji rządu doszło do likwidacji Ministerstwa Skarbu. Nadzór nad danymi spółkami Skarbu Państwa został wówczas rozdzielony między poszczególne ministerstwa. Koncepcja ta poddana była wówczas szerokiej krytyce, gdyż ministerstwa nie mają wiedzy oraz doświadczenia w zarządzaniu spółkami. Co więcej, podnoszono wtedy zarzut, że podział ten jest w istocie rozdzieleniem fruktów między dane ministerstwa oraz związane z danymi politykami grupy interesów. Częste zmiany zarządów, rad nadzorczych oraz prezesów w spółkach Skarbu Państwa były kolejnym dowodem na upartyjnienie spółek oraz obsadzanie ich według klucza partyjnego ludźmi niekompetentnymi. Już 2 lata później przywrócono ministerstwo sprawujące nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, tym razem pod egidą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Nowe ministerstwo nie omieszkało zadbać o obsadzenie stanowisk kierowniczych spółek Skarbu Państwa działaczami partyjnymi. To właśnie takie działanie, obok mającego uzasadnienie w kalkulacji politycznej wsparcia nierentownych spółek, naraża budżet, na który składają się wszyscy obywatele, na nieuzasadnione koszty, których celem nie jest dobro spółek czy wszystkich obywateli, a co najwyżej zadowolenie kolejnych i kolejnych działaczy partyjnych

- napisał poseł Aleksander Miszalski.

Poseł dodał, że "oficjalne dane wskazują, że w Polsce jest 367 spółek Skarbu Państwa. Wiele z nich to przedsiębiorstwa chylące się ku upadkowi, tracące płynność finansową bądź już postawione w stan likwidacji".

Według oficjalnych danych rządowych tzw. normalnym stanem finansowym wykazuje się tylko 35 proc. spośród tych spółek. Większość z pozostałych 65 proc. powinna zniknąć z mapy gospodarczej Polski, gdyż z uwagi na przestarzały produkt nieatrakcyjne już usługi lub zużyty park maszynowy nie będzie w stanie oferować niczego, co rynek może zaakceptować

- podkreślił.

Ponieważ w dobie kryzysu, z którym musimy się zmagać z powodu światowej pandemii wywołanej koronawirusem, szczególnie istotne dla finansów krajowych jest zachowanie racjonalnego gospodarowania budżetem państwowym, poseł zdecydował się zwrócić do ministra Jacka Sasina z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej Zakładów Mięsnych "PEKPOL OSTROŁĘKA" SA, a przede wszystkim sposobu obsadzania stanowisk kierowniczych, zasadności polityki wynagrodzeń tych spółek oraz strategii zarządzania nimi. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile wynosi pensja prezesa spółki?

2. Ile wynosi pensja każdego z członków zarządu?

3. Ile wynosi pensja każdego z członków rady nadzorczej?

4. Jak zmieniało się w ciągu ostatnich pięciu lat wynagrodzenie prezesa spółki, każdego z członków zarządu oraz rady nadzorczej?

5. Czy spółka zatrudnia pełnomocników zarządu?

6. Jeżeli spółka zatrudnia pełnomocników zarządu, to ilu i ile wynosi pensja każdego z nich?

7. Czy dochód spółki zmalał w pierwszym półroczu 2020 r. względem analogicznego okresu w roku poprzednim?

8. Jeżeli dochód spółki zmalał w pierwszym półroczu 2020 r., to o ile zmalał względem roku poprzedniego?

9. Czy przeprowadzono redukcję etatów w spółce w pierwszym półroczu 2020 r.?

10. Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie szczegółów redukcji etatów.

11. Ile osób zatrudniała spółka w dniu 1 stycznia 2020 r.?

12. Ile osób pozostaje zatrudnionych przez spółkę w dniu 1 czerwca 2020 r.?

13. Ile wynosi średnia pensja pracowników zatrudnianych przez spółkę?

14. Jak przedstawiał się roczny wynik finansowy spółki w każdym z ostatnich pięciu lat?

15. Czy prezes spółki, członkowie zarządu lub członkowie rady nadzorczej otrzymali w ciągu ostatnich pięciu lat nagrody? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wysokości nagród przyznanych prezesowi, członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej w kolejnych latach.

Odpowiedź wicepremiera

Warto podkreślić, że posłowie opozycji niemal identyczne interpelacje składają odnośnie wielu krajowych spółek. Odpowiedzi udziela wicepremier Jacek Sasin i w większości jest to odpowiedź o tej samej treści - takiej jak poniżej:

Na wstępie pragnę przypomnieć, że Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce. W przypadku spółek publicznych dodatkowo odbywa się to w oparciu o przepisy ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020 poz. 89) oraz o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623; dalej: Ustawa o Ofercie Publicznej). Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Dlatego informacje o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych przekazywane są przez te spółki do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronie internetowej spółki.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że kwestie wynagradzania członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa szczegółowo uregulowane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2019 poz. 1885 z późn. zm.; dalej: Ustawa o Zasadach Wynagradzania). Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o Zasadach

Wynagradzania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych publikowane są uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa udziałowe wykonuje Minister Aktywów Państwowych i w stosunku, do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076). Przytoczony artykuł ustawy określa również katalog informacji, które są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa.

W przypadku podmiotów, które są spółkami publicznymi, informacje dotyczące świadczeń pieniężnych wypłaconych członkom organów znajdują się w sprawozdaniach zarządu z działalności spółki opublikowanych w raportach rocznych. W odniesieniu do pytań o nagrody wypłacone członom organów, uprzejmie informuję, że przepisy Ustawy o Zasadach Wynagradzania nie przewidują przyznawania nagród członkom organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których było możliwe wprowadzenie zasad wynagrodzeń, o których mowa w ww. ustawie. W zakresie kwestii zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz redukcji etatów w spółkach wyjaśniam, że wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem spraw spółki, w tym polityka kadrowa, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu/umowy spółki dla walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej należą do kompetencji zarządu. Spółki nie są też zobowiązane do przedkładania sprawozdań akcjonariuszom/udziałowcom, w tym także Skarbowi Państwa, w zakresie realizowanej przez nie bieżącej polityki zatrudnienia. Natomiast informacje na temat różnic w strukturze etatów przekazywane są w rocznych sprawozdaniach z działalności spółki sporządzanych na koniec roku obrotowego.

W zakresie pytań dotyczących wyników finansowych podmiotów nadzorowanych przez Ministra Aktywów Państwowych informuję, że Sprawozdania finansowe spółek z udziałem Skarbu Państwa za poszczególne lata obrotowe są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl. W przypadku spółek publicznych dodatkowo przekazywane są do publicznej wiadomości w postaci wyżej wspomniany raportów bieżących i okresowych. Odnośnie sprawozdań finansowych spółek za 2019 r. to zostaną one opublikowane po ich zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia/zgromadzenia wspólników.

Jednocześnie wyjaśniam, że Minister Aktywów Państwowych, wykonując uprawnienia Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółek, których dotyczą wskazane powyżej interpelacje, w ramach uprawnień wynikających z praw korporacyjnych, uzależnionych również od posiadanego pakietu akcji/udziałów oraz statusu spółki, na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową nadzorowanych podmiotów. Jednakże pragnę zwrócić uwagę, że dane ekonomiczno-finansowe poszczególnych spółek, do czasu ich przekazania przez spółkę do publicznej wiadomości, m.in. w formie rocznych sprawozdań finansowych, czy w przypadku spółek publicznych raportów bieżących i okresowych, to wrażliwe informacje biznesowe. W obecnej sytuacji, gdy podmioty rynkowe mogą próbować wykorzystać trudności jednostek konkurencyjnych i przejąć zarówno ich rynki, jak i dostawców, przedwczesne upublicznienie takich danych mogłoby stanowić zagrożenie dla danej spółki.