Ostrołęka,

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Ostrołęki

            Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2024 poz. 1145 z późn. zm.) informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1, został wywieszony wykaz  dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej  przy ul. 11 Listopada 15 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.

            Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci

