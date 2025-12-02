INFORMACJA
Prezydenta Miasta Ostrołęki
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 poz. 1145 z późn. zm.) informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. Józefa Bema 1, został wywieszony wykaz dotyczący przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej przy ul. 11 Listopada 15 w Ostrołęce, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.
Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci
