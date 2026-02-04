INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (parter), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem 20031/11, położonej w Ostrołęce przy ul. Traugutta 55, która przeznaczona jest do użyczenia. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci
Informacja o działce na stronie: ostroleka.geoportal2.pl oraz www.eostroleka.pl
