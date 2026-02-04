eOstroleka.pl
Ostrołęka,

INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

Posłuchaj

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) informuję, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 (parter), został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, oznaczonej numerem 20031/11, położonej w Ostrołęce przy ul. Traugutta 55, która przeznaczona jest do użyczenia. Wykaz ww. nieruchomości zamieszczony został także na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki: https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/105/wykazy-nieruchomosci

Informacja o działce na stronie: ostroleka.geoportal2.pl oraz www.eostroleka.pl 

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki. 

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×