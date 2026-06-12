INFORMACJA Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Lipowej
1. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr: OS1O/00068551/2.
2. Oznaczona jest numerem 11032/1 o powierzchni 49 m2, zgodnie z operatem ewidencji gruntów
i budynków.
3. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 490,00 zł netto plus 23% podatek VAT.
5. Przetarg odbędzie się 22.07.2026 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki
pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 9 (parter).
6. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej wynosi 1 298,00 zł.
7. Ogłoszenie zostało wywieszone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki
pl. gen. J. Bema 1 oraz Rady Osiedla „Leśne”, opublikowane jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – https://ostroleka.pl, https://bip.um.ostroleka.pl.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 207, 208, tel. (29) 764 68 11 w. 234, 232.
Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.