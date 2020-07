Interwencja Czytelnika: „Kto i jak często sprząta park na osiedlu Bursztynowym?” [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Park i plac zabaw na osiedlu Bursztynowym to popularne miejsce, z którego chętnie korzystają rodzice z dziećmi, szczególnie w okresie wakacyjnym. Niestety miejsce to jest też często odwiedzane przez młodzież, a efektem spotkań są przepełnione kosze i porozrzucane wszędzie puszki i butelki po alkoholu.



Sprawa utrzymania czystości w parku z placem zabaw na osiedlu Bursztynowym ponownie staje się przyczyną naszej interwencji u władz miasta. Poprosili nas o to nasi Czytelnicy, którzy chcieliby razem ze swoimi pociechami w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać z urządzeń zainstalowanych na placu zabaw. Niestety obecnie jest to niemożliwe.





Park jest w karygodnym stanie. Pomijając stan techniczny ogrodzeń, wiele zastrzeżeń mamy też do czystości tego miejsca. Pracownicy urzędu twierdzą, że park sprzątany jest co drugi dzień przez dwie panie. Jest to absolutne kłamstwo. W miejscu placu zabaw dla dzieci od miesięcy nie było nikogo kto pozamiatałby chociażby piach z chodników. Kosze pełne śmieci po wieczornych posiadówach młodzieży. Gdzie jest patrol policji? Komenda jest 20 metrów dalej, a czy chociażby raz ktoś wieczorem tamtędy przeszedł i sprawdził co robi młodzież? Skąd te puszki i butelki. Rano przychodzą małe dzieci i zastają taki syf. Kto i jak często sprząta ten park?

- informuje jedna z Czytelniczek.Podobną interwencję podejmowaliśmy już w ubiegłym roku. Niestety jak widać na załączonych zdjęciach, dało to pozytywny efekt na bardzo krótko. Sprawę, ponownie jak przed rokiem, przekazujemy do zweryfikowania urzędnikom. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Ostrołęce.W kwestii patrolowania okolic placu zabaw i parku przez funkcjonariuszy policji zwróciliśmy się z pytaniami do rzecznika prasowego KMP w Ostrołęce. Przypomnijmy, że każdy z mieszkańców może samodzielnie zgłaszać policji tego typu zdarzenia m.in. za pośrednictwem anonimowej aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Każdy z sygnałów zgłaszanych tą drogą funkcjonariusze muszą zweryfikować, co oznacza, że policjant powinien pojawić się na miejscu o wyznaczonej w zgłoszeniu porze. Im więcej będzie zgłoszeń, tym częściej funkcjonariusze będą pojawiać się na miejscu.