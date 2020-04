Interwencja Czytelnika: W Biedronce naginają przepisy?

REKLAMA

Jak zwiększyć liczbę klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w supermarkecie? Kreatywnym podejściem do tematu wykazało się kierownictwo jednej z ostrołęckich Biedronek. Pomysł jednak nie do końca przypadł do gustu klientom.

~Pani , 11:51 20-04-2020 , 71% Nie rób człowieku zakupów w Biedronce i nie skarż! Idź do innego osiedlowego sklepu a nie do marketu ???? odpowiedz • oceń :

~sfhdskdhf , 12:04 20-04-2020 , 25% @~Pani Nie wszystkich stać żeby robić zakupu w osiedlowym sklepie. odpowiedz • oceń :

~gość , 12:45 20-04-2020 , 70% @~Pani Spotkałem wydaje mi się tez ciekawą sytuację w biedronce ,nie będę pisał ,której ale było ciekawie. Godzina 10 05 panie kasjerki nie obsługują klientów poniżej 65 roku ,było ok 6 osób z zapełnionymi wózkami i miały czekać w sklepie do godziny 12 .Zwróciłem uwagę ,że nie powinno się wpuszczać młodszych klientów ale obsłużyć tych którzy byli na sklepie przed 10 ale kaasjerka stwierdziła ,że nie może obsługiwać młodszych . odpowiedz • oceń :

~.... , 18:24 20-04-2020 , 86% @~gość W ogóle powinni wyprosic I nie ważne czy masz pełny wózek czy nie. To TY masz się wyrobić do 10, a nie sklep dla Ciebie naginać przepisy. Mandat za sklep zapłacisz? To TY masz pilnować czasu I swoich zakupów. odpowiedz • oceń :

~Ryszy , 22:50 20-04-2020 , - @~.... Sklep nie dostanie A osoba która robiła zakupy między 10 a 12 (osoba poniżej 65 roku życia) odpowiedz • oceń :

~Anna. , 10:13 22-04-2020 , - @~gość Po pierwsze powinna obsłużyć tych klientów, którzy znajdują się w sklepie -młodszych.

Po drugie ,-zaprzeczyła sama sobie i to ona powinna dostać kare .

Przecież w sklepie nie powinno być osób poniżej 65



Pracuje w sklepie ... odpowiedz • oceń :

~Jojo , 12:03 20-04-2020 , 63% Za granicę nie jedzie ...bo go stać odpowiedz • oceń :

~jarek , 12:21 20-04-2020 , 59% Bo od trzech osób więcej w sklepie wszyscy zachoruja ???? odpowiedz • oceń :

~ft , 13:05 20-04-2020 , 65% do autora skargi w biedronce na steyera taka kasa była stosowana jak stał namiot na zewnątrz i co wtedy by ci pasowało, że możesz zapłacić kartą, a jak wstawili do środka to już nie pasuje, po prostu mają taką mobilną kasę odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:42 20-04-2020 , 55% @~ft Przecież im więcej kas, to tym mniejsza liczba ludzi przy nich, mniejsze kolejki przed sklepem, czyli mniejsze zagrożenie zarażeniem. odpowiedz • oceń :

~Najmądrzejszy Kurp , 13:55 20-04-2020 , 59% Ciekawe czy to stary czy młody? Jak młody to widać że nowe pokolenie Ormowców nam rośnie.Ja to sie tak zastanawiam czasami: Skąd sie takie przygłupy biorą? odpowiedz • oceń :

~Bb , 15:24 20-04-2020 , 63% @~Najmądrzejszy Kurp Racja. Niezależnie od wieku mentalnie siedzi w poprzedniej epoce słusznie minionej. odpowiedz • oceń :

~Obywatel , 16:24 20-04-2020 , 67% A do biedronki to problem zgłosić skargę bo wstyd jak codziennie tam zakupy robisz co podpierać.la.czu.. odpowiedz • oceń :

~Brawo ja , 16:25 20-04-2020 , 72% Faktycznie! Strasznie bulwersujące! 3 (słownie: trzy) osoby więcej w sklepie o dużej powierzchni, w mieście gdzie praktycznie nie stwierdzono zachorowań (poza 1 w powiecie)! Człowiek człowiekowi wilkiem! Nic dodać nic ująć. Ale satysfakcja, że udało się komuś dokopać - murowana. odpowiedz • oceń :

~Gustaw , 17:09 20-04-2020 , 34% o to trzeba zrobić zakupy w Biedronce na Olszewie Borkach tam to są dopiero Panie SKLEPOWE-jak cos powiedzą to odburkną, musza pracować i do tego wszystkich na około obgadać łacznie z sąsiadami!!! odpowiedz • oceń :

~klient , 18:43 20-04-2020 , 40% niestety w biedronce na stacji rano i wieczorem nikt nie kontroluje ilości klientów w sklepie, a jest ich sporo, wystarczy popatrzeć na ilość samochodów na parkingu odpowiedz • oceń :

~Pan , 21:28 20-04-2020 , 60% Pierdo...lnijcie się w dekiel.wy i te wszystkie po****nce debile ktore wierzą w ta bajke z corona wirusem.dajcie żyć ludziom a jak ci się nie podoba to wyp******aj do spozywczaka gdzieś indziej.komuchu ****...ny szukają h..uja do dupy bo maja beznadziejne i nudne zycie swoje masz nudne to je zmien a nie uprzykrzaj innym.pozdrowienia dla normalnych a komuchom h.uuj w du.. pe .pozdrawia zatroskany mieszkaniec odpowiedz • oceń :

~ormo , 22:20 20-04-2020 , 34% Ostrołęka to donosiciele i ormowcy ale nie są to ostrołęczanie. To wieś która się sprowadziła w latach 70 i 80 tych. Pewnie za donoszenie. odpowiedz • oceń :

~fantomas , 11:08 21-04-2020 , - Przecież to zostało zrobione aby ten "czytelnik" mógł szybciej wejść do sklepu i nie musiał stać na dworze. Niektórzy powinni używać częściej maści na "ból dupy" ;) odpowiedz • oceń :

