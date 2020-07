Jak często wykorzystywany jest port rzeczny w Ostrołęce? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W ubiegłym roku port rzeczny na Narwi w Ostrołęce przeszedł małą metamorfozę. Pogłębiono basen portowy, zamontowano pływający pomost i kamery monitoringu. Wszystko po to, by przyciągnąć turystów i właścicieli łódek. Sprawdziliśmy jakie było zainteresowanie usługami świadczonymi przez port w ostatnim czasie.



W naszej wcześniejszej publikacji dotyczącej ostrołęckiego portu informowaliśmy m.in. o cennikach usług, z których w miejscu tym skorzystać mogą właściciele łódek.



Port rzeczny w Ostrołęce. Ile koszuje cumowanie i kto może z niego skorzystać?



Tym razem przyjrzyjmy się kwestii „obłożenia” portu. Ile i jakie łódki cumowały w ostrołęckim porcie od czasu, gdy w ubiegłym roku przeszedł on metamorfozę? Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do zarządy portu – Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy od rzecznik prasowej PGW WP – Agnieszki Giełażyn-Sasimowicz.



W roku 2019 w porcie w Ostrołęce na stałe cumowały 3 łódki wędkarskie, łodzie służb mundurowych: policji, straży rybackiej oraz WOPR, a także obiekty pływające Zarządu Zlewni w Ostrołęce. W tym roku oprócz łodzi służb, w porcie na stałe cumuje 5 łódek wędkarskich, skuter wodny oraz łodzie turystyczne. Obecnie główną rolą portu jest pełnienie funkcji zaplecza technicznego dla jednostek pływających Wód Polskich, jednak z możliwością korzystania przez lokalną społeczność wodniacką. Należy tu zaznaczyć, że trwają prace nad kompleksową przebudową portu. Wielkość jednostek, które mogą obecnie cumować jest uwarunkowana głębokością portu i brakiem zaplecza do obsługi jednostek pływających. Po przebudowie portu, jego możliwości diametralnie się zwiększą. Port będzie miał pełne i nowoczesne zaplecze do obsługi wszystkich jednostek pływających rzeką Narew.

informuje rzecznik PGW WP.