Dla wielu z nas kręcone włosy są synonimem idealnej fryzury. Nie bez powodu poddajemy się różnym zabiegom, które umożliwiają uzyskanie upragnionych kędziorków. Niemniej jednak osoby będące dumnymi posiadaczami sprężynek muszą włożyć niemały trud w pielęgnację swoich włosów, gdy chcą, aby każdego dnia wyglądały atrakcyjnie. Jeżeli jesteś posiadaczem kręconych włosów, jednak Twoja fryzura odbiega od perfekcji, z pewnością zastanawiasz się, jak dbać o kręcone włosy. W tym artykule udzielimy Ci najważniejszych informacji na ten temat.

Pielęgnacja dostosowana do porowatości włosów

Mimo że w znacznej większości przypadków kręcone włosy zaliczymy do wysokoporów, nie musi być to regułą. Częstym problemem w przypadku pielęgnacji kosmyków charakteryzujących się tendencją do skrętu, jest stosowanie produktów pielęgnacyjnych, które nie są w odpowiedni sposób dostosowane do porowatości włosa.

Zwykle jest tak, że im niższa porowatość, tym większy skręt, jednak przy dokładnym poznaniu natury naszych włosów oraz zastosowaniu właściwych kosmetyków, jesteśmy w stanie nieznacznie obniżyć porowatość nawet w przypadku sprężynek.

Wiele osób nie wie tak naprawdę, jakie ma włosy. W tym celu pomocny może okazać się test na porowatość włosów, dzięki któremu dowiesz się, jakie kosmetyki przybliżą Cię do idealnej fryzury. Pamiętaj jednak, że samo poznanie porowatości nie wystarczy. W świadomej pielęgnacji włosów istotna jest regularność oraz stosowanie się do pewnych zasad, które poznasz w dalszej części artykułu.

Nawilżanie kręconych włosów

Loki i fale potrzebują solidnej dawki nawilżenia. Do tego celu idealnie sprawdzą się naturalne odżywki humektantowe pozwalające pozbyć się uporczywego problemu przesuszania, z którym muszą mierzyć się posiadacze kręconych włosów. Dobrym rozwiązaniem może okazać się również olejowanie włosów na podkład nawilżający. Jako bazę do tego zabiegu warto wykorzystać żel aloesowy lub domowej roboty kisiel lniany.

Odbudowa zniszczonych włosów

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, włosy kręcone zwykle zaliczają się do wysokoporowatych. Ich charakterystyczną cechą są rozszerzone łuski, poprzez które włos traci nawilżenie. Z tego względu wysokopory często są szorstkie w dotyku i łamliwe. Ponadto łatwo chłoną wilgoć z otoczenia, przez co mogą mieć tendencję do puszenia.

Dobrym sposobem na uzupełnienie ubytków w strukturze włosa jest stosowanie odżywek proteinowych. W przypadku tego typu pasm warto sięgnąć po białka wielkocząsteczkowe, takie jak: proteiny mleczne, keratyna, jedwab, kolagen czy proteiny pszenicy.

Emolienty, jako domknięcie pielęgnacji

W pielęgnacji włosów kręconych, oprócz humektantów i protein, niezwykle ważną rolę odgrywają emolienty. Te składniki mają właściwości zmiękczające, nawilżające oraz regeneracyjne. Dzięki nim loki będą o wiele bardziej sprężyste. Ponadto odżywki emolientowe nie tylko doskonale domykają inne produkty pielęgnacyjne w łusce włosa, ale również stanowią barierę ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi.

