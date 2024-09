REKLAMA

REKLAMA

Złoto to metal, który od zawsze fascynował ludzkość. Symbol chemiczny złota to Au, a jako pierwiastek zajmuje 79 miejsce w układzie okresowym. Złoto stanowiło kiedyś bezpośredni środek płatniczy, dziś powstają z niego: biżuteria, elektronika i złoto inwestycyjne (sztabki, monety). W poniższym artykule odpowiemy Wam na pytania takie jak: skąd zasoby złota na Ziemi? Dlaczego złoto jest cenne i od czego zależy cena złota? I wiele innych!

Historia złota - skąd się wzięło złoto na ziemi?

Należy sobie najpierw zadać dwa pytania: jak powstaje złoto i skąd pochodzi złoto. Odpowiedź może Was zaskoczyć!

Na początku czerwca 2013 roku zarejestrowano w obserwatorium należącym do NASA rozbłysk GRB 130603B i to właśnie to wydarzenie utwierdziło naukowców w teorii, że złoto pochodzi z kosmosu!

Co to znaczy, że pochodzi z kosmosu? To z czego powstaje złoto? Podczas zjawiska astronomicznego, zwanego kilonową dochodzi do zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Ciężka masa atomowa tych gwiazd sprawia, że pierwiastek złota jest w stanie się wytrącić w formie pyłu. Patrząc na ten proces, można zadać pytanie – ile lat powstaje złoto i na jakiej głębokości jest złoto? Podczas formowania się Układu Słonecznego, złoża złota zostały uwięzione w płaszczu oraz skorupie ziemskiej. Procesy geologiczne zachodzące na Ziemi przez miliony lat doprowadziły do tego, że złoto zostało przekształcone i skonsolidowane w formie samorodków, które znajdujemy dziś.

Zatem czy złoto to metal czy minerał? Potocznie można go nazywać minerałem. Nie jest to jednak określenie zgodne z terminologią naukową, gdyż złoto nie wytwarza się naturalnie na Ziemi.

Czym są i skąd się biorą samorodki złota?

Są to kawałki czystego złota, które występują w przyrodzie. Skąd się biorą samorodki złota? Samorodki powstają w wyniku procesów geologicznych, zachodzących w skorupie ziemskiej przez miliony lat, podczas których - w wyniku ruchów płyt tektonicznych- wypychane są na powierzchnię w formie mniejszych i większych żył złota.

Jak powstaje złoto?

Złoto jako biżuteria czy produkty inwestycyjne, które znamy, powstaje wskutek przetapiania złota w temperaturze 1 064 °C. Większość wydobytego złota znajduje się w:

Biżuteria: 47% całkowitego wydobytego złota;

Rezerwy bankowe: około 17% całkowitego wydobytego złota ;

Inwestycje prywatne: około 21% całkowitego wydobytego złota (w postaci monet i sztabek złota);

Elektronika i inne przemysłowe zastosowania: około 15%.

Wiedząc już, jak powstają złoża złota na Ziemi, warto podkreślić, że pierwsze wydobycie złota na świecie, miało miejsce około 4 000 lat przed naszą erą! Pierwsze złoto wydobyto na terenie współczesnej Bułgarii, ówczesnym terenie Tracji.

Jak wydobywa się złoto?

Jak przebiega wydobycie złota? Wydobywać złoto można na różne sposoby, które są zależne od rodzaju złoża. W przypadku złóż podziemnych stosuje się wydobycie szybowe i wydobycie metodą odkrywkową, aby pozyskać zasoby rudy złotonośnej. Ruda jest kruszona, a złoto jest często wydobywane przy użyciu procesów chemicznych, takich jak: ługowanie cyjankiem, metody elektrolityczne czy metody separacji grawitacyjnej.

Ten cenny kruszec można wydobywać również przy użyciu technik takich jak: płukanie, śluzowanie i pogłębianie. Metody te polegają na oddzieleniu złota od otaczającego osadu. Jaka jest zatem ilość złota na świecie? Szacuje się, że do tej pory na świecie wydobyto około 200 tysięcy ton złota, a około 50-60 tysięcy ton złota dalej znajduje się w Ziemi. Całe złoto świata to około 250 tysięcy ton! Intuicyjnie nasuwa się pytanie o największe złoża złota na świecie.

Gdzie wydobywa się złoto - złoża na świecie

Gdzie wydobywa się najwięcej złota? Odpowiedź jest prosta – tam, gdzie występuje złoto w największej ilości. Jeśli chodzi o roczne wydobycie złota na świecie pionierami są:

Chiny (490 ton),

Australia (300 ton),

Rosja (242 tony),

Stany Zjednoczone (200 ton),

Peru (150 ton), Kanada (150 ton),

Republika Południowej Afryki (140 ton).

Czy i gdzie w Polsce można znaleźć złoto? Odpowiedź brzmi: tak, można! Bogate złoża złota w Polsce to: Złotoryja, Kotlina Kłodzka, Sudety. Jednak w skali międzynarodowej, nie są to tak znaczące złoża złota, żeby wydobywać je w dużych ilościach.

Dlaczego złoto jest cenne?

Wiedząc, jak powstaje złoto w ziemi i skąd się bierze złoto, możemy sobie śmiało stwierdzić, że złoto jest cenne poprzez ograniczoną ilość złoża, która jest na Ziemi. Należy mieć jednak na uwadze, że nawet bogate złoża złota, mogą się kiedyś wyczerpać. Czy to oznacza, że za 10 lat nie kupi się już złota? Nie, ponieważ złoto często jest ponownie przetapiane.

Jakie są rodzaje złota?

Produkcja złota to proces nastawiony nie tylko na wydobycie złota na świecie, ale i umiejętne wykorzystanie jego właściwości i proste “know how” jak zrobić złoto. Czy wiecie, jak powstało złoto kolorowe, które widujecie u jubilerów? Jeśli połączymy pierwiastek złota z:

Palladem i cynkiem, otrzymamy różową barwę złota;

Palladem lub niklem, otrzymamy białą barwę złota;

Miedzią, otrzymamy czerwoną barwę złota;

Żelazem, otrzymamy niebieską barwę złota;

Aluminium, otrzymamy fioletową barwę złota.

Gdzie można kupić złoto?

Zakup złota powinien odbywać się wyłącznie w sprawdzonych miejscach. Zatem, czy lepiej jest kupić złoto w mennicy czy u dealera złota? Mennica jest miejscem, gdzie bije się monety, medale, stemple i sztabki. Natomiast dealer złota odpowiada za pośredniczenie między mennicą a kupującym. Dlaczego więc lepiej jest wybrać dealera złota? Zakup złota u delaera jest zdecydowanie prostszy – oferowane produkty co do zasady są dostępne od ręki.

Jakie produkty są dostępne na rynku? Złoto inwestycyjne najczęściej wstępuje w postaci złotych sztabek i złotych monet. Czym się różnią?

Złote sztabki pakowane są w CertiPacki i z reguły cechują się niższą ceną w przeliczeniu na gram czystego złota. Są więc pierwszą myślą osób, dla których przede wszystkim liczy się cena;

Złote monety z reguły pakowane są w plastikowe kapsle, dzięki czemu łatwiej zweryfikować ich autentyczność. Dodatkowo złote monety zachwycają wyjątkowymi motywami, w większości posiadają nominał i są pełnoprawnym środkiem płatniczym na terytorium kraju producenta

Czy warto inwestować w złoto?

Ile kosztuje kilogram złota? Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje złoto, dobrym rozwiązaniem jest śledzenie wykresu cen złota. Ceny złota zależą od wielu czynników, między innymi: sytuacji geopolitycznej świata, inflacji czy kursu dolara. Inwestycje w złoto są jedną z najpewniejszych form lokowania oszczędności dostępnych na rynku. Ważnym jest, żeby wiedzieć jak inwestować w złoto i podejmować w pełni świadomie i odpowiedzialnie decyzje.

Materiał zewnętrzny.