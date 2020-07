Jak przygotować się do upałów?

REKLAMA

Prognozy pogody przewidują wysokie temperatury w najbliższych dniach. Do takich upałów koniecznie trzeba się przygotować. Zadbajmy zwłaszcza o dzieci, seniorów i osoby chore. Warto zainteresować się losem osób samotnych. Nie zapominajmy również o zwierzętach domowych i zapewnieniu im dostępu do wody. Nigdy w samochodach nie pozostawiajmy samych dzieci czy zwierząt!



W najbliższych dniach prognozy pogody zapowiadają upały, dlatego apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie oraz rozwagę. Podczas najbliższych dni warto zatroszczyć się o seniorów mieszkających w sąsiedztwie. Wysokie temperatury bowiem, są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Ci podczas upałów powinni ograniczyć wychodzenie z domu i dźwiganie ciężkich zakupów. W ramach pomocy sąsiedzkiej upewnijmy się, że mają dostęp do pitnej wody, odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, a ich zdrowiu nic nie zagraża.



Apelujemy szczególnie do osób dorosłych. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie niewiele czasu, podczas upałów nawet na chwilę nie pozostawiajmy dzieci czy zwierząt w zamkniętym samochodzie. Nawet, jeśli wydaje się nam że pojazd nie jest nagrzany, to już w kilka minut temperatura wewnątrz może wzrosnąć nawet do 70 stopni. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Mandat karny w wysokości 500 złotych to najmniejsza konsekwencja. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego życia.



Sami nie pozostawajmy obojętni gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o wszystkim policję dzwoniąc pod numer 112 i pozostańmy na miejscu do czasu przyjazdu służb. Pamiętajmy też o tym, że jeśli w naszej ocenie dłuższe pozostawanie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu, mamy prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu.



Prognozy pogodowe na następne dni zapowiadają wysokie temperatury, dlatego warto stosować lekkie nakrycie głowy szczególnie u tych najmłodszych. Nie należy przesadzać z opalaniem i stosować kremy z filtrem, które uchronią naszą skórę przed poparzeniami.



podkom. Tomasz Żerański, KMP Ostrołęka