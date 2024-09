REKLAMA

Jeśli prowadzisz firmę w branży e-commerce lub masz choć niewielką styczność z e-marketingiem, pojęcie SEO zapewne nie jest Ci całkiem obce. SEO (z ang. Search Engine Optimization) to pozycjonowanie stron www, czyli różnego rodzaju metody mające sprawić, że strona internetowa zajmie jak najwyższe pozycje w rankingu wyszukiwań w Google. Co to za metody? Co to jest lokalne SEO i czym różni się od tego „zwykłego” globalnego? I wreszcie – jak skuteczne pozycjonowanie lokalne może rozwinąć Twój biznes? Tego wszystkiego dowiesz się, czytając poniższy artykuł.

Kilka słów wprowadzenia, czyli na czym polega pozycjonowanie stron www?

Specjaliści SEO optymalizują zarówno techniczne aspekty witryny www, jak i jej content. Starają się, aby działała szybko i była wygodna w użytkowaniu oraz dbają o jakość umieszczanych na niej treści. Ponadto, zajmują się tzw. link buildingiem, czyli dążą do tego, aby na innych, zewnętrznych stronach www znalazło się jak najwięcej dobrej jakości odesłań (linków) do optymalizowanej witryny www. Wszystkie te strategie mają jeden cel – sprawić, aby witryna www była atrakcyjna (szybko i funkcjonalnie działająca) zarówno dla użytkownika, jak i algorytmów Google’a, a co za tym idzie – by była jak najbardziej promowana przez wyszukiwarkę.

Dlaczego SEO jest tak ważne dla każdego biznesu?

Działania SEO mają ułatwić algorytmom odnalezienie Twojej witryny w gąszczu innych i pokazanie jej użytkownikowi jako najlepszą możliwą odpowiedź na jego zapytanie. Dlaczego SEO jest więc tak ważne dla każdego biznesu? Bo ma ogromny potencjał marketingowy! To jeden z najlepszych sposobów na promocję marki w Internecie i dotarcie do nowych klientów.

Można powiedzieć, że działania SEO stanowią odwróconą reklamę – tzn. to nie Ty szukasz klienta, a klient znajduje Ciebie! Dzięki pozycjonowaniu użytkownik łatwo odnajduje w Internecie Twoją ofertę, a marka zdobywa zaufanie i szeroką rozpoznawalność. Zyskujesz nowych odbiorców swoich produktów i usług, a Twój biznes rośnie w siłę.

Pozycjonowanie lokalne – sposób na pokonanie konkurencji w regionie

Dbanie o to, by firmowa witryna www zajmowała wysoką pozycję w rankingu Google, jest niezbędne niezależnie od wielkości biznesu. Działania SEO mają sens i przynoszą świetne efekty marketingowe zarówno w przypadku korporacji, jak i niewielkich lokalnych firm.

Czym różni się więc pozycjonowanie globalne od lokalnego? Przede wszystkim zasięgiem – w lokalnym SEO zależy nam, aby zwrócić uwagę potencjalnych klientów z najbliższej okolicy – województwa, miasta, a nawet dzielnicy. Strategia ta sprawdza się doskonale zwłaszcza w przypadku firm, które z uwagi na swoją specyfikę muszą działać stacjonarnie, ale chcą łatwo dać się znaleźć klientom w Internecie. Pozycjonowanie lokalne firmy świetnie działa w przypadku biznesów oferujących różnego rodzaju usługi, takich jak np. restauracje, kawiarnie, hotele, zakłady fryzjerskie, salony urody, sklepy detaliczne czy warsztaty samochodowe.

Jak dobrze wypozycjonowana lokalnie witryna pomoże Ci pokonać konkurencję w Twoim regionie? Wyobraź sobie sytuację, w której klient znajduje się w okolicy Twojej siedziby i szuka usługi, którą oferuje Twoja firma – to od jakości Twojej strony www i jej widoczności zależy, czyli taka zainteresowana usługą osoba trafi do Ciebie czy do Twojej konkurencji. Wysoka pozycja w rankingu Google bezpośrednio przekłada się więc na konwersję, czyli prowadzi do większej liczby sprzedanych towarów czy zrealizowanych usług.

Czy musisz znać się na SEO, aby uzyskać taki efekt? Dobrze przeprowadzona optymalizacja witryny www wymaga wiedzy, narzędzi i doświadczenia, dlatego – o ile nie masz w planach zdobywania tego wszystkiego na własną rękę – warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji SEO, takiej jak np. SEM House.

