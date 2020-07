Jak zabezpieczyć ogródek działkowy

REKLAMA

Trwa sezon porządkowania ogródków działkowych oraz częstszego przebywania na świeżym powietrzu. W tym czasie na terenach ogródków działkowych mogą pojawić się nieproszeni goście – złodzieje, a także wandale.



- Przypominamy o zachowaniu ostrożności i właściwym zabezpieczeniu mienia przez działkowiczów. Mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek na terenach ,,ogródków” we wskazane miejsca skierowani zostali już, m.in. dzielnicowi. - informuje podkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.



W ostatnim czasie ostrołęccy policjanci otrzymali kilka sygnałów dotyczących ,,nieproszonych gości” na terenach ogródków działkowych. Każde miejsce zasługuje na to, by nasi mieszkańcy czuli się w nim bezpiecznie. Tym bardziej jeżeli chodzi o miejsca, gdzie chcemy wypoczywać.



- Dlatego też w działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ,,tych” miejscach zaangażowano dzielnicowych z podległych rejonów służbowych, którzy będą kontrolować ,,działki” i reagować na informacje napływające od właścicieli działek. - dodaje podkom. Tomasz Żerański



Należy jednak pamiętać, że właściciele mają również duży wpływ na bezpieczeństwo.



Ważnym jest, jeśli np. nie mamy zamiaru wywozić sprzętu z działki, aby pomyśleć o lepszym zabezpieczeniu altany. Dobrym wyjściem są wzmocnione drzwi, okratowane okna, czy też zamki z atestem. Pomocnym będzie również czujny sąsiad.



Pamiętajmy, aby nawet podczas prac na działce nie pozostawiać cennych przedmiotów bez nadzoru. Zwracajmy uwagę na obce osoby przebywające na ogródkach działkowych, kiedy mamy wątpliwości, co do zachowania nieznanych osób niezwłocznie zadzwońmy na policję. Policjanci przyjadą na miejsce i sprawdzą ,,intencję” podejrzanych osób.



O swoich spostrzeżeniach możemy kontaktować się z policjantem tzw. pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowym.