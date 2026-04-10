Jak zadbać o serce? Ekspert z ostrołęckiego szpitala radzi seniorom [ZDJĘCIA]

Wiedza, która może uratować życie – tak w skrócie można podsumować środowy wykład w Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Gość specjalny, dr Dariusz Karwowski, omówił z seniorami czynniki ryzyka chorób układu krążenia i uczył, jak dbać o zdrowie serca na co dzień.

Choroby układu krążenia pozostają jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych, dlatego edukacja w tym zakresie jest kluczowa dla seniorów. Dr Karwowski, kierownik Oddziału Kardiologii Interwencyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w sposób przystępny i merytoryczny przybliżył seniorom zagadnienia związane z chorobą niedokrwienną serca, powszechnie znaną jako choroba wieńcowa.

Podczas wykładu szczególną uwagę poświęcono czynnikom ryzyka, na które mamy realny wpływ. Ekspert podkreślił, jak ważna jest czujność wobec sygnałów, jakie wysyła nam organizm. Słuchacze dowiedzieli się, jakie są początkowe objawy chorób serca i na co zwracać szczególną uwagę w codziennym życiu, aby nie przegapić momentu wymagającego interwencji lekarskiej.

Ważnym punktem prelekcji był temat migotania przedsionków. Dr Karwowski udzielił praktycznych wskazówek, jak postępować w przypadku podejrzenia tego zaburzenia rytmu serca, które nieleczone może prowadzić do poważnych powikłań, w tym do udaru mózgu.

Prelegent wskazał również fundamenty zdrowego stylu życia, odpowiadając na kluczowe pytanie: jak dbać o serce na co dzień? Odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna dostosowana do możliwości oraz systematyczne badania kontrolne to filary, o których przypominano uczestnikom spotkania.

Wykład nie był jedynie jednostronnym wystąpieniem. Seniorzy z Ostrołęki chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań. Dr Karwowski z dużą cierpliwością i zaangażowaniem odpowiadał na liczne wątpliwości, rozwiewając medyczne mity i udzielając spersonalizowanych porad dotyczących profilaktyki.