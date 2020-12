Jakie straty przyniosła budowa Ostrołęki C? Kwota robi wrażenie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Ile z tego wydali POpaprańcy za ich rządów? Budowali elektrownię , powołali spółkę do realizacji projektu i... zostawili. Ok, obie ekipy dały plamę ale rozliczmy rządy PIS i PO PSL. Zobaczymy kto doprowadzi do końca, bo bez wątpienia elektrownia jest potrzebna. A propos jak budowali PO I PSL jakoś Greenterrości i inni nie rzucali kłód pod nogi.

Ile z tego wydali POpaprańcy za ich rządów? Budowali elektrownię , powołali spółkę do realizacji projektu i... zostawili. Ok, obie ekipy dały plamę ale rozliczmy rządy PIS i PO PSL. Zobaczymy kto doprowadzi do końca, bo bez wątpienia elektrownia jest potrzebna. A propos jak budowali PO I PSL jakoś Greenterrości i inni nie rzucali kłód pod nogi.

~Truposław Kłamczyński , 14:50 13-12-2020 , 43%