eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jakub Rutka z nowym kryminałem. Tłumy na premierze „Tarocisty” w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. eOstrołęa.plfot. eOstrołęa.pl
REKLAMA
Posłuchaj

W czwartek, 27 listopada, Ostrołęka stała się stolicą polskiego kryminału. Jakub Rutka, znany dziennikarz i podcaster, zaprezentował swoją najnowszą powieść pt. „Tarocista”. Spotkanie autorskie przyciągnęło rzesze fanów, którzy wypełnili salę po brzegi, by poznać kulisy powstawania książki osadzonej w ich rodzinnym mieście.

To był wieczór pełen emocji, tajemnic i literackich uniesień. Jakub Rutka, autor debiutanckiego „Domu zła”, powrócił z nową historią. „Tarocista” to kolejna pozycja w dorobku pisarza, której fabuła rozgrywa się w dusznej i mrocznej atmosferze Ostrołęki. Lokalny patriotyzm autora w połączeniu z trzymającą w napięciu intrygą okazał się strzałem w dziesiątkę.

„Tarocista” – mroczna strona Ostrołęki

Podczas spotkania, które poprowadziła Anna Wołosz, autor zdradził kulisy powstawania powieści. Fani twórczości Rutki – zarówno tej literackiej, jak i internetowej – mieli okazję dowiedzieć się, skąd czerpie inspiracje i jak wygląda proces tworzenia kryminalnej układanki.

Uczestnicy wydarzenia, z których wielu ma już za sobą lekturę obu książek Rutki, zgodnie przyznają: poziom został utrzymany, a „Tarocista” wciąga tak samo mocno, jak debiut.

Kim jest Jakub Rutka?

Jakub Rutka to postać doskonale znana miłośnikom gatunku true crime i mystery. To człowiek orkiestra:

  • Ceniony dziennikarz i lektor.
  • Twórca popularnego kanału MysteryTV.
  • Autor topowego podcastu kryminalnego, nagrodzonego prestiżową statuetką „Best Stream Awards”.

Jego profesjonalizm, wnikliwość i umiejętność budowania napięcia, znane z audycji internetowych, idealnie przekładają się na karty jego powieści.

Trzecia książka już w drodze. Czy będzie pikantnie?

Dla fanów ostrołęckiego pisarza mamy znakomitą wiadomość. Rutka nie zwalnia tempa. Do „Domu zła” i „Tarocisty” już za kilka miesięcy dołączy kolejny tytuł. Premiera trzeciej powieści zaplanowana jest na połowę przyszłego roku.

O czym będzie nowa książka? Tego autor nie chciał jeszcze zdradzić, ale uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej oczekiwań czytelników.

„Otrzymuję sugestie, szczególnie od damskiej części czytelniczek, by w najnowszej powieści znalazło się więcej wątków pikantnych” – wspomniał z uśmiechem Rutka w rozmowie z nami.

Czy autor ulegnie namowom fanek i doda pikanterii nowej fabule? O tym przekonamy się już latem przyszłego roku. Tymczasem „Tarocista” czeka na półkach, gotowy, by zabrać czytelników w mroczną podróż po ulicach Ostrołęki.

Więcej o: Jakub Rutka, Tarocista, Ostrołęka, kryminał, literackie spotkanie
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×