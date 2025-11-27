Jakub Rutka z nowym kryminałem. Tłumy na premierze „Tarocisty” w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W czwartek, 27 listopada, Ostrołęka stała się stolicą polskiego kryminału. Jakub Rutka, znany dziennikarz i podcaster, zaprezentował swoją najnowszą powieść pt. „Tarocista”. Spotkanie autorskie przyciągnęło rzesze fanów, którzy wypełnili salę po brzegi, by poznać kulisy powstawania książki osadzonej w ich rodzinnym mieście.

To był wieczór pełen emocji, tajemnic i literackich uniesień. Jakub Rutka, autor debiutanckiego „Domu zła”, powrócił z nową historią. „Tarocista” to kolejna pozycja w dorobku pisarza, której fabuła rozgrywa się w dusznej i mrocznej atmosferze Ostrołęki. Lokalny patriotyzm autora w połączeniu z trzymającą w napięciu intrygą okazał się strzałem w dziesiątkę.

„Tarocista” – mroczna strona Ostrołęki

Podczas spotkania, które poprowadziła Anna Wołosz, autor zdradził kulisy powstawania powieści. Fani twórczości Rutki – zarówno tej literackiej, jak i internetowej – mieli okazję dowiedzieć się, skąd czerpie inspiracje i jak wygląda proces tworzenia kryminalnej układanki.

Uczestnicy wydarzenia, z których wielu ma już za sobą lekturę obu książek Rutki, zgodnie przyznają: poziom został utrzymany, a „Tarocista” wciąga tak samo mocno, jak debiut.

Kim jest Jakub Rutka?

Jakub Rutka to postać doskonale znana miłośnikom gatunku true crime i mystery. To człowiek orkiestra:

Ceniony dziennikarz i lektor.

Twórca popularnego kanału MysteryTV.

Autor topowego podcastu kryminalnego, nagrodzonego prestiżową statuetką „Best Stream Awards”.

Jego profesjonalizm, wnikliwość i umiejętność budowania napięcia, znane z audycji internetowych, idealnie przekładają się na karty jego powieści.

Trzecia książka już w drodze. Czy będzie pikantnie?

Dla fanów ostrołęckiego pisarza mamy znakomitą wiadomość. Rutka nie zwalnia tempa. Do „Domu zła” i „Tarocisty” już za kilka miesięcy dołączy kolejny tytuł. Premiera trzeciej powieści zaplanowana jest na połowę przyszłego roku.

O czym będzie nowa książka? Tego autor nie chciał jeszcze zdradzić, ale uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej oczekiwań czytelników.

„Otrzymuję sugestie, szczególnie od damskiej części czytelniczek, by w najnowszej powieści znalazło się więcej wątków pikantnych” – wspomniał z uśmiechem Rutka w rozmowie z nami.

Czy autor ulegnie namowom fanek i doda pikanterii nowej fabule? O tym przekonamy się już latem przyszłego roku. Tymczasem „Tarocista” czeka na półkach, gotowy, by zabrać czytelników w mroczną podróż po ulicach Ostrołęki.