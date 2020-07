Jechali 100 km, by wyrzucić śmieci w lesie koło Ostrołęki! Ojciec i syn ukarani

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Karać i to porządnie gdyż stać takich mądrali na budowę lub remont domu , ale już zapłacić za kontener nie stać Najlepiej dbać tylko i wyłącznie o swoją posesję ale już po za nią to można smiecić Tak samo jest i z trawą u siebie pięknie skoszona ale zaraz za ogrodzeniem to syf i trawa wyższa od człowieka Malutcy ludziska z niektórych Polaków

Karać i to porządnie gdyż stać takich mądrali na budowę lub remont domu , ale już zapłacić za kontener nie stać Najlepiej dbać tylko i wyłącznie o swoją posesję ale już po za nią to można smiecić Tak samo jest i z trawą u siebie pięknie skoszona ale zaraz za ogrodzeniem to syf i trawa wyższa od człowieka Malutcy ludziska z niektórych Polaków

~Piskorz , 10:05 07-07-2020 , 50%