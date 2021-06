Jego pies pogryzł nastolatkę. Teraz szuka go policja

REKLAMA

Policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, którego pies pogryzł 17-letnią dziewczynę. Właściciel powinien przekazać informację o szczepieniu psa. - Informacja ta jest niezbędna do podjęcia decyzji co do dalszego leczenia 17-latki - informuje policja.

Mężczyzna poszukiwany jest przez przasnyskich policjantów w związku pogryzieniem przez psa mężczyzny, 17-letniej mieszkanki Przasnysza, do którego doszło 3 czerwca 2021 roku około godziny 10.00 w parku miejskim przy ul. 3-go Maja w Przasnyszu.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny o kontakt z przasnyską komendą pod numerem telefonu 47 7048200. Informację w tej sprawie można przekazać również anonimowo.

- Jednocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt z nami właściciela psa pod nr tel. 47 7048203 i przekazanie nam informacji o szczepieniu psa. Informacja ta jest niezbędna do podjęcia decyzji co do dalszego leczenia 17-latki - informuje Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.