Jest decyzja! Mazowsze przeznaczy 12 mln zł na in vitro

Dobra informacja dla par z Mazowsza starających się o dziecko. Zarząd województwa mazowieckiego wybrał 11 klinik, które do 2025 r. będą prowadzić program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowano blisko 12 mln zł. To szansa na ponad 2 tys. procedur in vitro dla par z naszego regionu. Pierwsze pacjentki mogą się zgłaszać do wybranej z klinik już od początku listopada.

Trzy lata i 422 dzieci

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego rozpoczął się we wrześniu 2019 r. Do dziś, dzięki niemu przyszło na świat 422 dzieci. Potwierdzono również w sumie 953 ciąże. Program realizują trzy kliniki: Medi Partner Sp. z o.o., Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. oraz Gravida Sp. z o.o. Samorząd województwa do tej pory przeznaczył na ten cel ponad 9,5 mln zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, duże zainteresowanie programem, a także jego wysoka skuteczność, zachęciły władze województwa do kontynuacji w kolejnych latach. – Do 2025 r. zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 11,9 mln zł. Szacujemy, że pozwoli to na przeprowadzenie ponad 2 tys. procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu par procedura in vitro to jedyna szansa na posiadanie potomstwa. Równocześnie jest ona bardzo kosztowna i stać na nią niewielu Mazowszan. Dzięki naszemu programowi otwiera się przed nimi także ta szansa.

Nawet 1,5 mln dotkniętych niepłodnością

W Polsce brakuje badań epidemiologicznych dotyczących występowania niepłodności. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRIE) problem niepłodności dotyczy od 10 do 15 proc. par. Szacuje się, że ok. 1,35-1,5 mln par w naszym kraju wymaga w tym zakresie pomocy lekarskiej. Jedynie połowa z nich decyduje się na rozpoczęcie postępowania terapeutycznego. Z tej liczby tylko ok. 2 proc. wymaga procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Szacuje się, że to ok. 23-25 tys. par roczne.

Ogromne znaczenie programu z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza dostrzega Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Problem niepłodności dotyka coraz większej liczby par w Polsce. Wielu z nich można pomóc. Czasami potrzebna jest tak skomplikowana i kosztowna procedura, jak in vitro. Samorząd województwa dostrzega ten problem, dlatego trzy lata temu zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie programu. Do tej pory, zgłosiło się do niego ponad 3 tys. par, z których zakwalifikowano ponad 2,2 tys. Przeprowadzono blisko 1,9 tys. procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Stwierdzono 953 ciąże, urodziło się już 422 maluszków. To pokazuje, jak bardzo tego typu inicjatywy są dziś potrzebne. Nie da się też przecenić roli społecznej, jaką odgrywają.

Jak zauważa radna województwa mazowieckiego Wioletta Paprocka-Ślusarska program jest także ogromną szansą dla pacjentek onkologicznych. – Kobiety, które poddają się leczeniu onkologicznemu, będą mogły zamrozić komórki jajowe przed podjęciem terapii. A po jej zakończeniu będą mogły wrócić do programu i rozpocząć starania o dziecko. To jest bardzo ważna część realizowanego przez samorząd województwa programu.

11 klinik realizujących program

W październiku urząd marszałkowski rozstrzygnął konkurs na realizatora programu w latach 2022-2025. Borykające się z niepłodnością pary z Mazowsza już od listopada br. mogą zgłaszać się do jednej z 11 wyłonionych w konkursie klinik:

Fertina Sp. z o.o. z Warszawy;

Provita Sp. z o.o. z Warszawy;

Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. (Gameta Warszawa);

Centrum Bocian Sp. z o.o. sp. komandytowa z Warszawy;

Gravida Sp. z o.o. z Płocka;

Salve Medica Warszawa Sp. z o.o. Sp. komandytowa;

Invicta Sp. z o.o. z Warszawy;

FertiMedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Warszawy;

Przychodnia Lekarska „NOVUM” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski spółka jawna z Warszawy;

Medi Partner Sp. z o.o. z Warszawy;

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Jedną z klinik, które realizują program od 2019 r. i będą go kontynuować aż do 2025 r. jest Centrum Zdrowia Warszawa, znane jako Gameta Warszawa. Dr n. med. Grzegorz Południewski, prezes kliniki podkreśla, że dla wielu osób biorących udział w programie jest to pierwszy kontakt z profesjonalną kliniką zajmującą się leczeniem niepłodności. – Dostęp do tych klinik jest w pewnym stopniu ograniczony, a udział w tym programie umożliwia tym osobom podjęcie leczenia bardzo specjalistycznego, bardzo efektywnego i dającego szansę na posiadanie dzieci. Pamiętajmy o tym, że w przeciwnym razie te osoby nigdy by w ciąży nie były i nie urodziłyby dzieci. Mamy już pary, które przychodzą do nas, by dzięki temu programowi urodzić drugie dziecko.

Do 2025 r. program realizowany będzie w 11 klinikach. Aż 10 z nich to stołeczne kliniki, ośrodkiem spoza aglomeracji warszawskiej jest Gravida Sp. z o.o. z Płocka, która bierze udział w programie już od 2019 r. To właśnie w niej w czerwcu 2020 r. urodziło się pierwsze dziecko w ramach programu prowadzonego przez samorząd Mazowsza. Klaudiusz Ciepliński, prezes Gravida Sp. z o.o. zauważa, że niepłodność staje się chorobą XXI wieku i problem ten dotyczy coraz większej liczby par. – Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Pacjentki zgłaszają się do nas cały czas. Są to pary z całego Mazowsza. W związku z tym, że w programie prowadzonym przez samorząd Mazowsza nie ma górnego limitu wieku, zgłaszają się do nas także pacjentki po 40. roku życia. Tutaj statystki są mniej korzystne, ale także w tej grupie mamy sukcesy. Nasze pacjentki są zadowolone, cieszę się, że będziemy ten program kontynuować także w kolejnych latach.

Skuteczność metody zapłodnienia pozaustrojowego

Średnia skuteczność zabiegów in-vitro w Polsce wynosi ok. 35 proc. Wskaźnik dla programu wynosi 50 proc. w tym: Medi Partner Sp. z o.o. – 48 proc., Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. – 56 proc, Gravida Sp. z o.o. – 48 proc.

Więcej na temat programu i warunków uczestnictwa - tutaj.