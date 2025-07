Już wkrótce poznamy wykonawcę przebudowy ulicy Przemysłowej. Ważna inwestycja dla miasta i powiatu

REKLAMA

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce ogłosiło w czerwcu przetarg na inwestycję drogową, która ma odmienić układ komunikacyjny w rejonie ulicy Przemysłowej. Otwarcie ofert już 8 sierpnia.

Przebudowa ulicy Przemysłowej to kluczowy element większej strategii, mającej na celu poprawę dostępności do strategicznych obiektów, takich jak nowa elektrownia, cmentarz komunalny, jednostka wojskowa oraz most w Teodorowie.

Prace rozpoczną się przy rondzie Janusza Kusocińskiego, skąd ulica Przemysłowa zostanie gruntownie wyremontowana. Istniejące skrzyżowania z ulicami Ławską i Tęczową zostaną przekształcone w rondo, co ma znacznie usprawnić ruch w tej części miasta.

Za torami, w śladzie dzisiejszych dróg – częściowo gruntowych, częściowo asfaltowych – Przemysłowa zostanie doprowadzona aż do ulicy Wesołej w Goworkach. Co więcej, nieco wcześniej powstanie most przez rzekę Czeczotkę, co z pewnością ułatwi przeprawę i odciąży inne trasy.

Na skrzyżowaniu z ulicą Wesołą, która stanowi granicę między miastem a gminą Rzekuń, zaplanowano budowę kolejnego ronda. Z tego punktu kierowcy będą mogli zjechać w lewo w kierunku Goworek lub w prawo, prowadząc w stronę Nowej Wsi Wschodniej.

Najważniejszą częścią inwestycji będzie jednak droga na wprost od wspomnianego ronda na Wesołej. Po pokonaniu ronda, jadąc prosto, dojedziemy do nowej elektrowni, a dalej do cmentarza komunalnego, nowej jednostki wojskowej i wreszcie do nowego mostu w Teodorowie.

Aby ten odcinek był w pełni funkcjonalny i dostępny publicznie, miasto musi przejąć fragment drogi od ronda na Krańcowej (przy cmentarzu) do granicy miasta, czyli do planowanego przez powiat ronda na skrzyżowaniu Przemysłowa-Wesoła. Obecnie, mimo że jest tam dobra droga asfaltowa, stanowi ona drogę wewnętrzną budowanej elektrowni. Przejęcie tego odcinka i przekształcenie go w drogę publiczną jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału całej inwestycji.

Wykonawcę inwestycji poznamy już 8 sierpnia, inwestycja ma zostać wykonana w terminie do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie dłużej niż do dnia 30 lipca 2027 r.