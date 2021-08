Kadzidło: Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód po lipcowej nawałnicy

REKLAMA

Producenci rolni z gminy Kadzidło, których uprawy znajdujące się po wschodniej stronie rzeki Rozoga (od strony Myszyńca) zostały zalane wskutek deszczu nawalnego w dniu 17 lipca 2021 mogą składać wnioski o szacowanie szkód od dnia 16.08.2021 r. 20.08.2021 r.



Poniżej pełna treść obwieszczenia wójta gminy Kadzidło w sprawie szacowania szkód po nawałnicy.



Wójt Gminy Kadzidło, informuje, że producenci rolni, których uprawy znajdujące się po wschodniej stronie rzeki Rozoga (od strony Myszyńca) zostały zalane wskutek deszczu nawalnego mającego miejsce w dniu 17 lipca 2021 mogą składać wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy w Kadzidle od dnia 16.08.2021 r. 20.08.2021 r.

Ekspertyza wykonana przez IMGW wykazała, że dnia 17 lipca 2021 maksymalne natężenie opadu o współczynniku 4,2 - deszcz nawalny wystąpiło w godzinach 18.00 do 22.00 na terenach po wschodniej stronie rzeki Rozoga, natomiast na pozostałej części gminy opady lokalnie osiągały natężenia od 1,0 do 2,5 – deszcze ulewne.

Informujemy, że rodzaj i powierzchnia upraw rolnych dotkniętych deszczem nawalnym, muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2021.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Kopia/wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za bieżący rok.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

3. Kopia nakazu płatniczego na 2021 rok.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy w Kadzidle. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można odebrać w tutejszym urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (BIP) Urzędu Gminy w Kadzidle.

Powołana przez Wojewodę terenowa komisja do spraw oszacowania szkód będzie dokonywała szacowania strat zgodnie z harmonogramem prac komisji przekazanym do Wojewody.

Do dnia lustracji nie należy dokonywać zbioru uprawy ani też jej likwidacji. Do szacowania szkody uwzględniana jest całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym.

Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski