Kapryśna aura dała się we znaki. Ostrołęka liderem "deszczowego rankingu"

Wczorajsza deszczowa aura dała się we znaki w naszym regionie. Dziś okazało się, że nigdzie w Polsce nie spadło tyle deszczu, co w Ostrołęce!



W ciągu ostatniej doby w naszym regionie mocno padało - mieszkańcy Ostrołęki wczoraj niemal przez cały dzień zmagali się z kapryśną aurą. Miało to swoje przełożenie m.in. na niebezpieczne wydarzenia na drogach. Dziś IMGW podsumowało opadowy dzień. Co się okazało.



To właśnie w Ostrołęce suma opadów była największa w całej Polsce. Spadło tu 35,7 mm deszczu, nasze miasto w tym "rankingu" wyprzedziło Komańczę i Stuposiany - to miejscowości z Podkarpacia.





Suma opadu za ostatnią dobę



Ostrołęka (mazowieckie) 35,7 mm

Komańcza (podkarpackie) 34,1 mm

Stuposiany (podkarpackie) 33,6 mm



Ubiegłej doby padało jednostajnie i dość intensywnie w całym kraju, za wyjątkiem północnego zachodu.#IMGWmeteo #opady pic.twitter.com/PIfkoVeejK — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2020

Dziś jest już dużo ładniej... i oby tak pozostało!