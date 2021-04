KGP: ostatniej doby przeprowadzono ponad 23,7 tys. kontroli; nałożono ponad 5,5 tys. mandatów za brak maseczki

REKLAMA

Ostatniej doby policjanci przeprowadzili ponad 23 789 kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia. Nałożyli 5 519 mandatów, skierowali 565 wniosków o ukaranie do sądu, a 2 770 osoby pouczyli w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką - przekazał w czwartek PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.



Według danych przekazanych przez inspektora Mariusza Ciarkę wynika, że od początku działań policjanci przeprowadzili prawie 3,7 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.



"Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką od początku działań nałożono 420 331 mandatów, skierowano 60 299 wniosków o ukaranie do sądu oraz 265 535 osób pouczono" - tłumaczył rzecznik KGP.



Wskazał, że ostatniej doby funkcjonariusze policji przeprowadzili ponad 23 789 kontroli, podczas których po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką nałożyli 5 519 mandatów, skierowali 565 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 2 770 osób - wyjawił.



"Ostatniej doby skontrolowano również 3 363 środków transportu publicznego, sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakrywania nosa i ust, sprawdzono 9 861 obiektów handlowych oraz 110 miejsc organizacji wesel i 56 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki" - wyliczył.



Przekazał również, że w środę policjanci skontrolowali 578 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 1570 restauracji i 3290 siłowni, klubów fitness itp.



Przypomniał też, że codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierowanych jest ok. 20 tys. policjantów.



"Cały czas sprawdzamy również osoby skierowane na kwarantannę. Wczoraj sprawdzono aż 382 509 osób, a od początku działań to już 64 146 687 mln takich sprawdzeń" - podał.



Poinformował także, że ponadto wczoraj policjanci przeprowadzili 396 768 kontroli osób przebywających na kwarantannie.



"Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego" - dodał.



(PAP)