KGP: w czasie świąt policjanci nałożyli prawie 12,5 tys. mandatów za brak maseczki

W okresie świąt policjanci nałożyli prawie 12,5 tys. mandatów karnych za brak maseczki i zastosowali niemal 7,9 tys. pouczeń, a w 1,6 tys. przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu - przekazał we wtorek PAP rzecznik komendanta głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.



Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że okresie świąt - od soboty do poniedziałku - policjanci skontrolowali 6 tys. 948 środków transportu publicznego sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakrywania nosa i ust maseczką. Sprawdzili również 15 tys. 716 obiektów handlowych oraz 326 miejsc organizacji wesel i ponad 213 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki.



"Tylko wczoraj funkcjonariusze skontrolowali 1 tys. 340 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 2 tys. 863 restauracje i 2 tys. 742 siłownie, kluby fitness itp. obiekty" - poinformował Ciarka.



Dodał, że policjanci przeprowadzili 53 tys. 710 interwencji. Na osoby, które nie stosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczka policjanci nałożyli 12 tys. 477 mandatów karnych, zastosowali 7 tys. 870 pouczeń, a w 1 tys. 599 przypadkach byli zmuszeni do skierowania wniosków o ukaranie do sądu.



