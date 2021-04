KGP: w niedzielę prawie 3,8 tys. mandatów za brak maseczki

REKLAMA

Policjanci za brak maseczki nałożyli w niedzielę 3790 mandatów, skierowali 442 wnioski o ukaranie do sądu i pouczyli 2665 osób. Od początku działań nałożyli ponad 406 tys. takich mandatów - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.



Rzecznik Policji podał, że funkcjonariusze dotąd przeprowadzili 3,6 mln kontroli mających na celu sprawdzenie, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia związane z pandemią. Jednym z nich jest obowiązek zasłaniania ust i nosa.



Za nieprzestrzeganie tego nakazu policjanci od początku działań nałożyli ponad 406 tys. mandatów, skierowali ponad 58 tys. wniosków o ukaranie do sądu, a 257 tys. osób pouczyli. Tylko w niedzielę, jak zaznaczył insp. Ciarka, nałożyli 3790 mandatów, skierowali 442 wnioski o ukaranie do sądu i pouczyli 2665 osób.



W niedzielę skontrolowali ponadto 2015 środków transportu publicznego pod kątem limitu pasażerów i noszenia maseczek, a także 3821 obiektów handlowych oraz 96 miejsc organizacji wesel i 74 miejsca, gdzie organizowane są dyskoteki. "Również tylko wczoraj funkcjonariusze skontrolowali 388 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 756 restauracje i 748 kluby fitness i siłownie" - wskazał rzecznik KGP.



"Cały czas apelujemy o solidarność z chorymi i samodyscyplinę, aby zahamować transmisje wirusa. Pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, a z pandemią. Nie chcemy mieć powodów do karania" - podkreślił insp. Ciarka.



Policjanci ponadto od początku działań związanych z pandemią 63 mln razy kontrolowali osoby skierowane na kwarantannę, tylko w niedzielę - 425 065 osób.



"Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierujemy ok. 20 tys. policjantów" - podał rzecznik KGP. "Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego" - dodał.

