Kiedy ze święconką? Plan święcenia pokarmów w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim

Jak wyglądać będzie w tym roku święcenie pokarmów na wielkanocne stoły? Przedstawiamy plan święconki we wszystkich ostrołęckich parafiach, a także w kilku parafiach powiatu ostrołęckiego.

Święcenie pokarmów to tradycja celebrowana od wieków. W Wielką Sobotę zanosimy do kościoła koszyki, w którym znajdują się

Święcenie pokarmów w Ostrołęce

Zbawiciela Świata - Ostrołęka:

Święcenie pokarmów odbywąc się będzie co pół godziny od 8.00 do 16.00. Przeprowadzone będzie poza świątynią - wzdłuż chodnika wokół kościoła. Księża apelują o przestrzeganie przepisów sanitarnych - noszenie maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego. W koszykach powinna się też znaleźć woda do poświęcenia.

Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (Fara) - Ostrołęka:

Święcenie pokarmów przed kościołem co pół godziny, od 8.00 do 14.00. Księża proszą o przyniesienie ze sobą wody do poświęcenia. Poświęcenie pokarmów na wioskach od godz. 8.30 w ustalonych miejscach i o tej samej godzinie, jak co roku. Poświęcenie na Osiedlu Leśnym o godz. 10.00 przed Domem Osiedlowym. O godz. 12.00 motoświęconka na parkingu.

NMP Królowej Rodzin (os. Stacja) - Ostrołęka:

Święcenie pokarmów od godz. 9.00 do 14.00 - co pół godziny na zewnątrz kościoła. Księża proszą o ustawianie się wzdłuż chodnika z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Koszyki należy trzymać w ręku, jest też prośba o przyniesienie małych naczyń z wodą, która będzie pobłogosławiona.

św. Antoniego Padewskiego (Klasztor) - Ostrołęka:

Poświecenie pokarmów w Krużgankach od 7.00 do 17.00. Można przynieść w pojemniku wodę, którą zostanie poświęcona.

św. Franciszka z Asyżu - Ostrołęka:

W Wielką Sobotę święcenie pokarmów na stoły wielkanocne, odbywać się będzie w świątyni od godz. 8:00 -17:00, co pół godziny.

św. Wojciecha - Ostrołęka:

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 13.00 co pół godziny - na dworze między szkołą a kościołem. Jeśli będzie padał deszcz, to w korytarzu szkolnym.

Święcenie pokarmów w powiecie ostrołęckim

pw. Najświętszego Serca Jezusowego - Rzekuń:

Z racji pandemii błogosławieństwo pokarmów odbędzie się przed kościołem w Rzekuniu o godz. 9.00; 10.00; 13.00 i 15.00 z zachowaniem przepisów sanitarnych. Księża proszą, aby wraz z pokarmami w koszykach przynieść także wodę w naczyniach do poświęcenia. Na wioskach poświecenie pokarmów od godz. 10.00

- Trasa: Drwęcz, Daniszewo, Tobolice, Korczaki, Czarnowiec;

- Trasa: Janochy, Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele, Ławy i Goworki;

pw. Świętego Ducha - Kadzidło:

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny według następującego porządku: - przy kościele od godz. 9.00 do 12.00. Po południu dodatkowo jedno poświęcenie o godz. 15.00. - w terenie też na zewnątrz od godz. 8.30. Jeden ksiądz: Podtatrze, Tatary, Długi Kąt, Brzozówka, Kuczyńskie, Strzałki, Jeglijowiec, Gleba, Góry Glebowskie, Kierzek, Piasecznia. Drugi ksiądz: Podgatka – 2 miejsca, Siarcza Łąka, Todzia, Rososz, Jazgarka, Klimki, Krobia, Sul, Golanka, Grale. Księża proszą o przyniesienie buteleczki z wodą do poświęcenia.

pw. Trójcy Przenajświętszej - Myszyniec:

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w Kościele. Księża proszą, aby tak jak w ubiegłym roku, o poświęcenie pokarmów w gronie rodzinnym podczas śniadania wielkanocnego.