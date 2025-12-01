eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kiermasz Bożonarodzeniowy u "Motylków". A na nim - prawdziwe arcydzieła. ZOBACZ ZDJĘCIA

zdjecie 2502
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Warsztat Terapii Zajęciowej "Motylki" serdecznie zaprasza na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w środę 3 grudnia 2025 roku.

W atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mazowieckiej 2, w godzinach od 12.00 do 14.30, będzie można zakupić wyjątkowe, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne i prezenty.

Co znajdziemy na kiermaszu?

Uczestnicy warsztatów przygotowali szeroki asortyment ozdób i upominków, w tym:

  • stroiki bożonarodzeniowe
  • kartki bożonarodzeniowe
  • i inne ciekawe przedmioty...

Każdy przedmiot to efekt pracy podopiecznych WTZ "Motylki", którzy włożyli w nie swoje serce i zaangażowanie.

Kiermasz to nie tylko okazja do zakupu oryginalnych, ręcznie robionych ozdób świątecznych, ale przede wszystkim wsparcie ważnej inicjatywy społecznej. Każdy zakup pomaga w dalszym funkcjonowaniu warsztatu i rozwoju jego uczestników.

  • Termin: 3 grudnia 2025 r., godz. 12.00-14.30
  • Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia przy ul. Mazowieckiej 2
