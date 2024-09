Kim jest statystyczny bezrobotny? Te przypadki występują najczęściej

REKLAMA

REKLAMA

4,1% - tyle wyniósł wskaźnik bezrobocia na Mazowszu w sierpniu. Tak samo było w lipcu, a to oznacza, że stopa bezrobocia w regionie (podobnie jak w całym kraju) utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dla porównania, wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniósł w sierpniu 5,0%. Najniższa wartość stopy bezrobocia wystąpiła w województwach: wielkopolskim (2,9%) oraz śląskim (3,6%).

Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia na Mazowszu – sierpień 2024 r.

Jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych na terenie województwa mazowieckiego, to w sierpniu było ich sumie 110 588 (to o 738 osób więcej niż w lipcu 2024 oraz o 1 048 osób mniej niż w sierpniu 2023 roku). Z tego 54 960 osób (49,7%) to kobiety, a 55 628 (50,3%) to mężczyźni.

44,8% ogółu bezrobotnych w regionie to mieszkańcy wsi, 55,2% to mieszkańcy miast na terenie województwa. W porównaniu z lipcem 2024 mniej osób zarejestrowało się jako bezrobotni. W sierpniu w urzędach pracy na terenie Mazowsza rejestracji dokonało w sumie 12 211 osób - to o 1 457 (10,7%) mniej niż w poprzednim miesiącu.

Były też oczywiście wyrejestrowania. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w sierpniu 11 473 osób. Powodami były:

podjęcie pracy – 5 968 osób (52%)

niepotwierdzenie gotowości do pracy – 2 700 osób (23,5%),

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 747 osób (6,5%),

rozpoczęcie stażu – 581 osób (5,1%),

osiągnięcie wieku emerytalnego – 219 osób (1,9%).

79,8% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najczęściej są to długotrwale bezrobotni (62,7%), osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia (33,8%) oraz osoby do trzydziestego roku życia (27,7%).

Sytuacja w powiatach

Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W porównaniu do lipca spadła ona w sierpniu w 6 powiatach województwa mazowieckiego, w 25 z nich wzrosła, a w 11 pozostała na tym samy poziomie.

Tak jak w poprzednich miesiącach najmniej osób bezrobotnych mamy w Warszawie (1,5%), a najwięcej w powiecie szydłowieckim (23,5%). Kolejne (po Warszawie) powiaty z najniższą stopą bezrobocia to: warszawski zachodni (1,7%), pruszkowski (2,2%) oraz grodziski (2,6%). Natomiast kolejne (po szydłowieckim) powiaty z najwyższą stopą bezrobocia to: przysuski (18,6%) i radomski (16,2%).

Warszawa

Wskaźnik bezrobocia w stolicy wyniósł w sierpniu 1,5 %. W Warszawie zarejestrowanych było 19 227 bezrobotnych, z czego 47,6 % to kobiety (9 159 osób), a 52,4 % (10 068 osób) to mężczyźni.