Kluczowy dzień dla starosty Liżewskiego. Dziś radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium [TRANSMISJA NA ŻYWO]

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To jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego w całym roku. W piątek radni zdecydują, czy starosta Piotr Liżewski oraz Zarząd Powiatu otrzymają wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Obrady będą miały kluczowe znaczenie dla oceny dotychczasowej pracy władz samorządowych.

Dzisiejsza sesja rozpocznie się od przedstawienia „Raportu o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2025 roku”, który stanowi podsumowanie najważniejszych działań, inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w minionych dwunastu miesiącach. Następnie radni zajmą się zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok oraz podejmą decyzję w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

To właśnie głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium będzie najważniejszym punktem obrad. Wynik pokaże, czy większość radnych pozytywnie ocenia sposób zarządzania powiatem przez starostę Piotra Liżewskiego i jego współpracowników.

Program sesji obejmuje jednak znacznie więcej istotnych tematów. Samorządowcy pochylą się między innymi nad zmianami dotyczącymi podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2026 rok oraz propozycją zwiększenia dodatków dla rodzin zastępczych opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami, a także podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Pod obrady trafi również projekt przyjęcia „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2026–2030”, regulamin przyznawania stypendiów Starosty Ostrołęckiego dla uzdolnionych uczniów oraz nowe zasady dotyczące dodatków i świadczeń dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.

Radni zdecydują także o przystąpieniu do realizacji projektu „Aktywna Rodzina”, zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2026–2040 oraz korektach w budżecie na 2026 rok. W porządku obrad znalazła się również uchwała dotycząca przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu.

Podczas sesji zaprezentowane zostaną ponadto sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2025 rok, a także z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wraz z informacjami o realizowanych programach i strategiach.

Przebieg sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego można śledzić na żywo na łamach naszego portalu oraz za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Już dziś okaże się, czy starosta Piotr Liżewski i Zarząd Powiatu uzyskają poparcie radnych w postaci wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok.