Kolęda 2021. Startuje wizyta duszpasterska w ostrołęckiej parafii. Poznaj plan

REKLAMA

REKLAMA

Jedna z ostrołęckich parafii rozpoczyna dziś wizytę duszpasterską. Poznaj plan Kolędy na nadchodzący tydzień (18-23 stycznia). Księża odwiedzą tylko tych parafian, którzy wyrazili na to chęć, zapisując się na listę.

Większość ostrołęckich parafii przełożyła wizytę duszpasterską na przyszłość z powodu epidemii koronawirusa. Księża z os. Wojciechowice równeż informowali o przełożeniu kolędy, ale zdecydowali się rozpocząć ją już 18 stycznia, najpierw odwiedzając chętnych parafian.

Od dziś księża z parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce wyruszą na kolędę do tych, którzy ich zaprosili, według następującego porządku:

18.01 – pon. – ul. Czwartaków i Krańcowa

19.01 – wt. – ul. Partyzantów od 2 do 16 oraz Mieszka I

20.01 – śr. – ul. Łomżyńska, Energetyczna, Turskiego i Oś. Leśniewo

21.01 – czw. – ul. Jasna, Broniewskiego, Środkowa i 5 Pułku Ułanów

22.01 – pt. – ul. Dywizjonu 303, Wspólna, Kołobrzeska (1 ks.), Al. W.P. – domki, Al. W.P 42, Krzemińskiego, Legionowa domki, Legionowa 15, Koszarowa 6 (2 ks.)

23.01 – sb. – Teodorowo

- Wizytę duszpasterską od poniedziałku do piątku będziemy rozpoczynać o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 10.00. Na stole podczas kolędy powinny się znaleźć: krzyż, woda święcona, kropidło, świece i Pismo Święte. W tygodniu kolędowym nie będzie Mszy wieczornych we wtorek, środę i piątek. W pozostałe dni, czyli w poniedziałek czwartek i sobotę już wcześniej zostały przyjęte intencje. Podczas tygodnia kolędowego kancelaria będzie czynna we wtorek i piątek tylko do południa – w godzinach od 10.00 do 12.00 - poinformowała parafia św. Wojciecha.