Kolejne finansowe wsparcie dla mazowieckich szpitali. W puli 105 mln zł [ZDJĘCIA]

Mazowsze uruchamia drugi etap unijnego wsparcia dla mazowieckich szpitali na przygotowanie się do walki z COVID-19. Dodatkowych 105 mln zł zostanie wydanych na specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory samorząd województwa przekazał do mazowieckich szpitali dodatkowy sprzęt i środki ochrony dla personelu medycznego o wartości 150 mln zł. Niestety, ostatnie statystyki zachorowań pokazują, że zagrożenie jest ciągle bardzo poważne, a potrzeby szpitali ciągle duże.







Z dnia na dzień statystyki zachorowań na koronawirusa w naszym kraju rosną w zatrważającym tempie. Tylko dziś mamy 726 potwierdzonych przypadków w kraju, z czego 107 na Mazowszu. Aby przygotować mazowieckie szpitale na jesienną falę zachorowani, rozpoczęliśmy starania o zwiększenie puli środków unijnych na ten cel. Komisja Europejska bardzo szybko udzieliła nam takiej zgody.

To bardzo ważne wsparcie. Od początku epidemii na Mazowszu odnotowano ponad 6 800 potwierdzonych przypadków. Specjaliści alarmują, że najgorsze wciąż jest przed nami. Dlatego nie można czekać. Trzeba doposażać szpitale w niezbędny sprzęt i środki, tak aby mogły być w stałej gotowości.

Formularze ofert dostępne są na stronie www.mazovia.pl.

– podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.W sumie samorząd ma do wydania dodatkowych 105 mln zł. 20 – 25 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup środków ochrony indywidualnej dla wszystkich partnerów projektu. Kolejnych 70 – 75 mln zł na zakup aparatury medycznej, wyposażenia oraz wykonanie pilnych robót budowlanych dla 11 podmiotów leczniczych, w tym Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.Dodatkowo 10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na zakup aparatury i wyposażenia dla pozostałych 59 partnerów projektu.– podkreśla Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.Samorząd Mazowsza zaprasza producentów materiałów, środków i wyrobów medycznych do składania ofert do urzędu marszałkowskiego. Właśnie rusza kolejny nabór na dostawę niezbędnych środków ochrony indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym rękawiczek, kombinezonów, fartuchów, masek i płynów do dezynfekcji. Oferty należy składać na adres e mail: covid19_oferty@mazovia.plDzięki dotychczasowemu wsparciu samorządu i UE w sumie do szpitali i stacji pogotowia na Mazowszu trafiło ponad 10 mln środków ochrony osobistej, w tym ponad 4,1 mln masek, ponad 197,4 tys. kombinezonów, ponad 5,4 mln rękawiczek, 95 tys. fartuchów, prawie 33 tys. gogli, ponad 276 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 47,5 tys. przyłbic.Sprzęt ratujący życieDla mazowieckich szpitali samorząd Mazowsza zakupił także ponad 4 tys. sztuk specjalistycznego sprzęt, w tym m.in. 12 mobilnych RTG i 2 stacjonarne, 229 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania i dezynfekcji pomieszczeń, 120 łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii, 70 respiratorów, 16 defibrylatorów z wyposażeniem dodatkowym, 182 kardiomonitory, 4 tomografy z oprzyrządowaniem, 12 ssaków medycznych, 779 pulsoksymetrów, 1090 termometrów bezdotykowych, 708 ciśnieniomierzy, 20 wózków transportowych, komorę izolacyjną, chłodnię farmaceutyczną wyposażoną w chłodnice wentylatorowe, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, a także systemy do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Zakaźny i Szpital Bródnowski w Warszawie, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, szpital w Dziekanowie Leśnym, wojewódzkie szpitale w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie, a także szpitale powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej, centra medyczne oraz stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.Busy i ambulanse dla stacji pogotowiaStacje pogotowia w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzymały specjalne busy do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Dla stacji pogotowia samorząd Mazowsza zakupił także 5 ambulansów typu C.Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224 904 700,00 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.