Kolejne wsparcie od samorządu Mazowsza

REKLAMA

REKLAMA

Samorząd Mazowsza uruchamia kolejne wsparcie dla mazowieckich strażaków ochotników, stacji pogotowia ratunkowego i domów pomocy społecznej. Do Warszawy z Chin przyleciała już także pierwsza partia środków ochrony osobistej zakupionych w ramach realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego.

Samorząd Mazowsza sprowadził 14 ton środków ochrony osobistej

W miniony piątek, w godzinach popołudniowych na warszawskim lotnisku wylądował samolot Medical Cargo LOT, który przywiózł z Pekinu 14 ton wyposażenia medycznego i środków ochrony. Dzięki transportowi do mazowieckich szpitali już niebawem trafi kolejna partia maseczek, gogli czy rękawiczek. Zakup był możliwy dzięki wsparciu unijnemu.

– Od kilku tygodni kupujemy środki ochrony i sprzęt dla mazowieckich szpitali. Niestety, na krajowym rynku brakuje tego typu środków, a zapotrzebowanie jest ciągle bardzo duże, stąd nasza decyzja o sprowadzeniu dużego transportu – mówi marszałek Adam Struzik.

To pierwsza z dwóch planowanych dostaw. W ramach całego transportu na Mazowsze dotrze: 3 mln maseczek ochronnych (w tym półmasek ochrony indywidulanej KN95, maseczek medycznych i chirurgicznych), 1 mln medycznych rękawiczek ochronnych, 30 tys. gogli, 30 tys. przyłbic medycznych oraz 640 termometrów do zdalnego pomiaru temperatury ciała. Koszt zamówienia to ponad 16 mln zł.

– Pod względem logistyki realizacja tego zamówienia była olbrzymim wyzwaniem, ale dzięki bardzo dobrej współpracy z LOT Cargo udało nam się wszystko sprawnie zorganizować. Dlatego serdecznie dziękuję za współpracę zarówno Ambasadorowi Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i LOT Cargo – dodaje marszałek Adam Struzik.

Zakupy są elementem realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu, w ramach RPO WM 2014-2020. W sumie na ten cel Mazowsze przeznaczyło 150 mln zł z UE.

3 mln zł na mazowieckie strażnice

Remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej to prace, które 158 miast i gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować dzięki wsparciu samorządu województwa. To efekt rozstrzygniętego właśnie naboru wniosków w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Na jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 3 mln zł. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na ostatnim posiedzeniu sejmiku województwa mazowieckiego.

– To nie pierwsze wsparcie, jakie kierujemy by pomóc strażakom ochotnikom w ich pracy, która obecnie wymaga nie tylko profesjonalnego sprzętu czy zaangażowania, ale przede wszystkim zachowania wszelkich procedur sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i osób, którym pomagają. Dlatego wcześniej już przekazaliśmy 8 mln zł na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, teraz kolejne 3 mln zł na remonty i modernizację strażnic. Dzięki rozstrzygniętemu właśnie naborowi chcemy również wspierać i aktywizować lokalnych przedsiębiorców , którzy te prace remontowe będą wykonywali – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na Mazowszu jest blisko dwa tysiące jednostek OSP. Ochotnicy są często pierwszymi, którzy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Strażacy z Mazowsza dzięki corocznemu wsparciu samorządu województwa dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym także nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Co roku władze Mazowsza przeznaczają również środki na remonty i modernizację strażnic.

W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast. W subregionie ostrołęckim na dofinansowanie może liczyć aż 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie do powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego trafi ponad 350 tys. zł.

Pomoc otrzymają: OSP Orłowo (20 tys. zł), OSP Pasieki (20 tys. zł), OSP Rzekuń (20 tys. zł), OSP Łęg Przedmiejski (20 tys. zł), OSP Brodowe Łąki (18 tys. zł), OSP Dylewo (20 tys. zł), OSP Ostrołęka (20 tys. zł), OSP Szulborze Koty (20 tys. zł), OSP Przeździecko Jachy (20 tys. zł), OSP Wysocze (20 tys. zł), OSP Gumowo (20 tys. zł), OSP Brok (17,9 tys. zł), OSP Stare Lubiejewo (15 tys. zł), OSP Grądy (20 tys. zł), OSP Zawadki (20 tys. zł), OSP Zalesie (20 tys. zł), OSP Blochy (20 tys. zł) oraz OSP Rybno (18,9 tys. zł).

Bus do przewozu osób zakażonych dla ostrołęckiego pogotowia ratunkowego

Samorząd Mazowsza dzięki wsparciu Unii Europejskiej zakupił 5 busów do przewozu osób zakażonych, niewymagających opieki medycznej. Trafiły one do stacji pogotowia w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Radomiu.

– Ten zakup w znaczący sposób usprawni pracę stacji pogotowia. Obecnie do wszystkich przypadków wysyłane są ambulanse z pełną asystą ratowników. Nie zawsze jest to jednak konieczne. W przypadkach zakażeń niewymagających natychmiastowej pomocy lekarza najważniejsze jest przetransportowanie pacjenta do odpowiednich placówek medycznych – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Jak zaznaczają przedstawiciele stacji pogotowia, to duże usprawnienie pracy zwłaszcza teraz, gdy liczba osób zakażonych jest coraz większa.

– To dla nas nieocenione wsparcie. Dzięki temu dodatkowemu samochodowi zwiększą się nasze możliwości operacyjne, w tym również te związane z walką w koronawirusem. Będziemy mogli pomagać większej liczbę potrzebujących – podkreśla dyrektor SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Mirosław Dąbkowski

Pojazdy wyposażone są w osłonę kierowcy oddzielającą przedział pasażerski oraz w łatwo zmywalną tapicerkę. Wszystko, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno kierowcy jak i pacjentom.

To nie koniec wsparcia dla mazowieckich stacji pogotowia. Planowany jest również zakup nowych ambulansów medycznych typu: C/B na bazie samochodu Man TGE wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną: nosze, krzesło, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, defibrylator transportowy oraz respirator, które spełniają wymagania ww. stacji pogotowia. Ambulanse powinny zostać dostarczone do 30 czerwca 2020.

Zarząd województwa chce kupić sprzęt do dezynfekcji dla DPS-ów

Podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni placówki te stają się często szczególnie narażone na epidemię koronawirusa, dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby. W czasie epidemii w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy domów pomocy społecznej. Samorząd przygotował wsparcie dla tej grupy zawodowej. Na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze przeznaczono 600 tys. zł. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa.

– Mamy ponad sto domów pomocy społecznej na Mazowszu, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśnia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Epidemia pogłębiła problem, z którym pracownicy służb społecznych stykali się wcześniej. Nie są oni odpowiednio chronieni przed możliwością zakażenia się. Do placówek dociera za mało środków ochrony osobistej, które są niezbędne do wypełniania zadania w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.