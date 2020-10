Kolejne wsparcie Samorządu Województwa dla przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wszystkich dziedzinach życia. Szczególnie mocno odczuli ją przedsiębiorcy. Samorząd województwa uruchomił więc dotacje płynnościowe dla mikro i małych firm. Aż 1276 przedsiębiorców z Mazowsza otrzymało już pomoc, a 14 października wystartował kolejny nabór wniosków. Tym razem o wsparcie mogą ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej. Pula dostępnych środków wynosi 44,7 mln zł z RPO WM 2014-2020. Nabór trwa do 21 października br.

Mija już siedem miesięcy od momentu, gdy epidemia COVID-19 wstrzymała światowe gospodarki. W przypadku niektórych branż cały czas występują duże trudności w powrocie do funkcjonowania, a kolejne miesiące nie zapowiadają poprawy. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnych środków na wsparcie mikro i małych firm działających w regionie jest naturalną reakcją na obecną sytuację gospodarczą. – Przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia – dofinansowań oraz pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach. Jeśli teraz takiej pomocy nie otrzymają, nie utrzymają się na rynku. Po raz kolejny więc sięgamy po unijne środki, aby im pomóc – komentuje marszałek.

Wsparcie dla 1276 firm

Pierwszy rozstrzygnięty już konkurs skierowany był na wsparcie mikroprzedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych) oraz małych firm. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, po pierwszym okresie epidemii nastąpiło stopniowe znoszenie ograniczeń regulujących działalność biznesową, jednak wielu przedsiębiorców wciąż nie mogło wrócić do pełnej dotychczasowej działalności. – Dlatego już w lipcu uruchomiliśmy pierwszy konkurs, dzięki któremu z pomocy finansowej będzie mogło teraz skorzystać 1,2 tys. firm – tłumaczy wicemarszałek. W pierwszym naborze do dofinansowania skierowane zostały wszystkie wnioski, które spełniały kryteria. – Pomogliśmy firmom zajmującym się działalnością turystyczną, hotelarską, gastronomiczną, wystawienniczo-targową i artystyczną. Teraz chcemy to grono powiększyć o kolejne branże – dodaje wicemarszałek.

45 mln zł wsparcia dla kolejnych branż

To kolejne unijne wsparcie dla przedsiębiorców. Radny województwa Krzysztof Strzałkowski zaznacza, że trafi ono do tych, których najsilniej dotknął kryzys związany z COVID-19. – To przykład tego, jak samorząd województwa mazowieckiego szybko i sprawnie stara się pomagać przedsiębiorcom w dobie koronawirusa. Widać tutaj przepaść między działaniami administracji rządowej, które są niewystarczające a działaniami samorządów województw. Tym bardziej w dyskusji o ewentualnym podziale administracyjnym Mazowsza pozostaje pytanie, co się stanie z mazowieckimi przedsiębiorcami, kiedy to wsparcie, które dzisiaj chcemy zaproponować przedsiębiorcom, z uwagi na podział regionu, będzie musiało być zatrzymane – dodaje.

O dotacje płynnościowe mogą ubiegać się firmy z branż transportowej, gastronomicznej, agencji reklamowych, fotograficznej, artystycznej i literackiej, sportowej, rozrywkowej oraz drukarskiej. Co ważne, przeważająca działalność w jednym z tych obszarów musi być prowadzona przynajmniej od 31 grudnia 2019 roku.

Wsparcie skierowane zostanie tylko do firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 procent. Pod uwagę będzie brana suma przychodów netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku.

W przypadku, gdy wartość wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków nie przekroczy puli dostępnych środków, dotacje uzyskają wszyscy przedsiębiorcy spełniający wymogi konkursu. W przypadku przekroczenia alokacji największe szanse na dofinansowanie będą miały firmy, które odnotowały najwyższy spadek przychodów. Dodatkowo, pod uwagę zostaną wzięte kryteria jak np. czas prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnianie więcej niż jednego pracownika. Kryteria te będą jednak zdecydowanie mniej punktowane niż spadek przychodów, aby dać pierwszeństwo firmom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

3-miesięczne wsparcie na zaspokojenie pilnych potrzeb

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Nabór wniosków o bezzwrotne dotacje płynnościowe rozpocznie się 14 października i potrwa do 21 października. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Wniosek będzie należało wypełnić zgodnie z dołączoną do dokumentacji konkursowej instrukcją. Co ważne, do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie podpisane i wysłane wnioski.

