Kolekcjonerskie skarby na giełdzie w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 7 lipca, w Klubie Lokator przy ulicy Hallera w Ostrołęce odbyła się kolejna giełda kolekcjonerska organizowana przez Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów "Unikat". Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i kupujących.

Na giełdzie można było znaleźć szeroki wachlarz przedmiotów kolekcjonerskich, m.in. monety, banknoty, znaczki, pocztówki, karty telefoniczne, odznaczenia, książki, starodruki, militaria, antyki i wiele innych. Swoje zbiory prezentowali zarówno doświadczeni kolekcjonerzy, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z kolekcjonerstwem.

Jak podkreślają organizatorzy, giełda to nie tylko okazja do kupna i sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich, ale również do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości.

Na giełdach można spotkać pasjonatów różnych dziedzin kolekcjonerstwa To doskonała okazja do poszerzenia swojej kolekcji o unikatowe okazy, ale również do poznania ciekawych ludzi i zgłębienia wiedzy na temat różnych dziedzin kolekcjonerstwa.

Jeśli jesteś zainteresowany kolekcjonerstwem, zachęcamy do udziału w kolejnych giełdach organizowanych przez Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów "Unikat". Spotkania odbywają się w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.