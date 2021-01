"Kolorowe Wojciechowice". Ogłoszono przetarg

REKLAMA

Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane w ramach projektu "Kolorowe Wojciechowice" - który ma być zrealizowany dzięki mieszkańcom, głosującym w Budżecie Obywatelskim.

W projekcie zwracamy się o wymianę ławek i wyposażenie terenu w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy, m.in.: huśtawka, ławka z parciem, drążki do wymyków, ławki z rowerkiem, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy, przejście z opon, ścianka wspinaczkowa, belka balansująca. Na osiedlu Wojciechowice obecnie nie ma miejsca, w którym mogą się spotykać mieszkańcy w różnym wieku

- napisano w opisie projektu w Budżecie Obywatelskim 2020.

Być może w końcu zostanie on zrealizowany, bo miasto ogłosiło przetarg na roboty budowlane, w ramach którego oferty składać można do 15 stycznia do godz. 11.30. To drugie podejście do "Kolorowych Wojciechowic" - zapytanie cenowe ogłaszano już w lutym 2020 roku, wtedy jednak je unieważniono.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Urządzenie placu zabaw poprzez budowę, dostawę i montaż obiektów małej architektury takich jak m.in. ławki, śmietniki i urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia placu zabaw stanowić ma poliuretan. Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm.

Oprócz tego, wymieniony zostnanie słup oświetleniowy. Do przeniesienia jest też kilkuletni drzewostan kolizyjny z inwestycją.

Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż:

ogrodzenia

placu zabaw

lokomotywy ze zjeżdżalnią

huśtawki

koszy UrbanBin Classic

ławki L016

stojaka na 5 rowerów

W zakres obowiązków wykonawcy wejdzie również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej.