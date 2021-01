Konkurs „Kartka świąteczna dla najmłodszych” rozstrzygnięty [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Poznaliśmy laureatów konkursu „Kartka świąteczna dla najmłodszych”, który zorganizowała myszyniecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywniejsi Razem”.



Do konkursu przystąpiło 148 uczestników. W wyniku prac komisji konkursowej wyłoniono laureatów:



W kategorii WWR i „Za życiem” byli to:

Maja Florek- SP w Jazgarce

Kaja Kupis- Piasecznia

Nadia Majewska – Łyse



Wyróżnienia:

Konrad Pawlikowski- SP w Przystani

Maja Majewska- Łyse

Aleksandra Jędrzejczyk- PSP w Wykrocie

Blanka Kulas- Myszyniec

Kacper Świder- PSP w Olszynach



W kategorii dzieci w wieku 4-6 lat byli to:

Gabriela Niedzwiecka- SP Chudek

Aleksandra Pabich- SP w Jazgarce

Tymoteusz Duda- PSP w Olszynach



Wyróżnienia:

Liliana Jędrzejczyk- PSP w Wykrocie

Nadia Bałdyga-SP w Chudku



W kategorii dzieci w wieku 7-11 lat byli to:

Julia Tomczak- SP w Jazgarce

Aleksander Taradejna- PSP w Myszyńcu

Karol Duszak- SP w Chudku



Wyróżnienia:

Nadia Jędrzejczyk-PSP w Wykrocie

Malwina Maria Śniadach- SP w Wykrocie

Julia Samsel-SP w Wykrocie

Miłosz Moszczyński- GP w Baranowie

Oliwia Aftyka- DDZ w Czarnowcu

Eliza Chmielewska- SP w Surowem



W kategorii Open( Młodzież) byli to:

Sylwia Dzbeńska-ZSP w Czerwinie

Lena Kornelia Skrodzka- PSP w Olszynach

Maciej Mielnicki- ZPO w Kadzidle



Wyróżnienia:

Sebastian Zaręba-ZSP w Czerwinie

Roksana Kierzek-PSP w Olszynach

Julia Gut- PSP w Olszynach



W kategorii Open( Dorośli) byli to:

Joanna Kulesik - Myszyniec

Bogusława Jaksina -Kadzidło

Dorota Skrodzka



Wyróżnienia:

Danuta Aptacy- Tatary

Danuta Nowogrodzka- Kadzidło



Nagrody specjalne:

Jakub Kołodziejczyk- ZPO Kadzidło

Iga Marzewska -PSP w Myszyńcu

Kacper Fąk- SP w Drążdżewie

Milena Bondarowska- Placówka Wsparcia Dziennego w Ostrołęce



Na wszystkich laureatów czekały ciekawe nagrody i dyplomy uznania. Samorząd powiatu ostrołęckiego wsparł finansowo zakup nagród. Patronat honorowy nad konkursem objął starosta Stanisław Kubeł.