Konkurs na kartkę świąteczną Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki zaprasza wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego Mazowsza do udziału w czternastej edycji konkursu na wykonanie kartki świątecznej. Zwycięska praca zostanie oficjalną Kartką Wojewody Mazowieckiego. Dodatkowo oryginały zwycięskich prac (I,II,II miejsce) zostaną rozesłane jako kartka świąteczna z życzeniami bożonarodzeniowymi Wojewody do najważniejszych osób w państwie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Prace należy dostarczyć do 19 listopada br., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 listopada br.



Oprócz nagrody, zwycięska praca zostanie oficjalną kartką Bożonarodzeniową Wojewody Mazowieckiego. Dwie pozostałe zwycięskie kartki wraz z życzeniami świątecznymi Wojewody Mazowieckiego zostaną wysłane do najważniejszych osób w państwie.



Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków mazowieckich całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Prace mogą być wykonane dowolną metodą plastyczną, przez jedną osobę, maksymalny format to A4. Autorom zwycięskich prac oraz placówce, z której pochodzą laureaci, zostaną wręczone nagrody indywidualne.



Projekty należy dostarczyć do 19 listopada br., (decyduje data wpływu). Pracę z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych prosimy przesłać na adres:



Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Wojewody pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa, z dopiskiem na przesyłce Kartka świąteczna – XIV edycja

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. 1

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).