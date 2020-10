Konkurs na prezentację multimedialną „Książka, którą polecam”

REKLAMA

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną „Książka, którą polecam”.



Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej, przedstawiającej wybraną książkę w sposób zachęcający do jej przeczytania. Tytuł prezentacji

powinien brzmieć: „Książka, którą polecam – autor i tytuł prezentowanej książki”.



Przygotowanie prezentacji:

- prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power Point, Canva

lub Prezi,

- prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów (w tym strona tytułowa),

- prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwieranie jej bezpośrednio w programie Microsoft Office Power Point, Canva lub Prezi w przeglądarce internetowej,

- prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, miejscowość (np.: Jan Kowalski, klasa IV, SP nr 1 w Ostrołęce)

- pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać: autora i tytuł polecanej książki, imię i nazwisko

ucznia, klasę, szkołę, miejscowość (np.: Magdalena Kiełbowicz „Huczy jak w ulu”, Jan Kowalski,

klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrołęce).



6. Pracę wykonaną w programie Microsoft Office Power Point bądź linki do prezentacji w programie Prezi/Canva należy przesłać do dnia 19 października 2020 roku włącznie do godziny 24:00 drogą mailową z potwierdzeniem otrzymania na adres: konkurs@bp.ostroleka.pl. W tytule proszę wpisać Konkurs multimedialny.



Szczegóły na stronie bp.ostroleka.pl