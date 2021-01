REKLAMA

REKLAMA

Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Oferty można składać do 9 lutego 2021 roku, do godz. 16.00.

Organizacje mogą realizować zadania w trzech kategoriach:

1. wspieranie społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych, w tym organizacja otwartych, plenerowych imprez kulturalnych, wzbogacających ofertę kulturalną dla mieszkańców, kwota: 150.000 zł,

2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kwota: 50.000 zł,

3. działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek ostrołęckich twórców, kwota 50.000 zł.

Oferent musi obligatoryjnie:

- wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 16.00,

- wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 7A, 07-410 Ostrołęka; e-mail: ngo@um.ostroleka.pl). Najczęściej zadawane pytania będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w miejscu publikacji niniejszego ogłoszenia.